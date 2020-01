Unfall in Winterberg: Mädchen stürzt aus Skilift - Polizei nennt mögliche Ursache

Bei einem Unfall in Winterberg ist ein neunjähriges Mädchen aus einem Skilift gestürzt. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es dazu kommen konnte.

Es ist ein Albtraum aller Skifahrer: Das Kind rutscht aus dem Sessellift. Zu diesem furchtbaren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Winterberg, berichtet sauerlandkurier.de*. Das neunjährige Kind aus den Niederlanden stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Vater musste hilflos zusehen.

Zudem tragisch: Ein Rettungshubschrauber konnte wegen der schlechten Wetterbedingungen in Winterberg nicht landen. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am Sonntag erst unklar. Die Polizei hat allerdings eine Vermutung, berichtet sauerlandkurier.de weiter.

*sauerlandkurier.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.