5 außergewöhnliche Weihnachtsmärkte in Bayern, die Besucher zum Staunen bringen

Von: Anna Liebelt

Drucken Teilen

In der Adventszeit hat man in Bayern die Qual der Wahl in Sachen Weihnachtsmärkte. Doch diese fünf außergewöhnlichen Adventsmärkte sind in jedem Fall einen Ausflug wert.

1 / 6 Ob in Altötting, Lindau oder Rothenburg ob der Tauber. Diese Weihnachtsmärkte bieten eine besondere Atmosphäre. © Stadt Vilshofen an der Donau/Waldweihnacht Halsbach

2 / 6 Ein besonderes Gefühl erleben Besucher des „schwimmenden Weihnachtsmarkts“ in Vilshofen. An der Donaupromenade lädt ein Zauberwald zum Schlendern ein. Ein absolutes Highlight ist jedoch die neun Meter hohe Glühweinpyramide und das festlich beleuchtete Schiff, das nicht nur Marktstände, sondern auch eine größe Krippe beherbergt. © Stadt Vilshofen an der Donau

3 / 6 Gemütlich wird es auch in Rothenburg ob der Tauber. Dort findet wieder der traditionelle Reiterlesmarkt statt. Zwischen Marktplatz, Grüner Markt und Kirchplatz schmückt sich die gesamte Altstadt dabei in hellem Lichterglanz. Mit seinen 54 Buden zählt der Weihnachtsmarkt zu den beliebtesten Adventsmärkten in ganz Deutschland. © Tourismusverband Rothenburg ob der Tauber/ RTS, Pfitzinger

4 / 6 Etwas uriger geht es in Halsbach bei Altötting zu. Dort sorgt der Waldweihnachtsmarkt für zauberhafte Adventsstimmung. Mitten im verschneiten Wald entsteht jedes Jahr aufs neue ein adventliches Dorf mit urigen Holzhütten und zauberhaften Ständen. Hunderte von Kerzenlichtern erhellen die Wege und laden Besucher zum Verweilen ein. © Waldweihnacht Halsbach

5 / 6 Auf der Liste darf der Christkindlmarkt im „Stoabruch“ im Bayerischen Wald natürlich nicht fehlen. Wie der Name schon sagt, sorgt ein alter Steinbruch mit Lichterketten und Kino eine rustikale Adventsatmosphäre. Neben kulinarischen Leckereien aus dem Dreiländereck bietet der kuriose Weihnachtsmarkt auch traditionelles Kunsthandwerk. © Feriendorf Adalbert Stifter

6 / 6 Einen außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt feiern auch die Lindauer mit ihrer „Hafenweihnacht“. Ab Dezember schmücken wieder viele beleuchtete Buden die Kaimauer rund um den mittelalterlichen Mangturm, während von der anderen Seite des Sees das schneebedeckte Bergpanorama ruft. © Wolfgang Schneider