Hitze und Fluten: Forscher zeigen, was der Klimawandel aus Stuttgart macht

Der Klimawandel wird die Region schwerwiegend beeinflussen. Ein Forschungsprojekt der Uni Stuttgart soll die Landeshauptstadt auf die Folgen vorbereiten.

Stuttgart - Der Klimwandel macht sich nicht nur an den Polen oder in großen Regionen der Erde bemerkbar. Auch in kleinem Maßstab sind die Veränderungen extrem - selbst in Stuttgart. Die Landeshauptstadt wird besonders mit Hitze und Starkregen zu kämpfen haben.

Wie BW24* berichtet, zeigen Forscher, was der Klimawandel in wenigen Jahren aus Stuttgart macht. Die Wissenschaftler der Uni Stuttgart sammeln dazu drei Jahre lang Daten über die Region.

Das Wetter in Stuttgart ist durch die Lage im Talkessel eher mild. Gelegentlich kann es aber auch zu plötzlichen Unwettern kommen (BW24* berichtete). (*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)