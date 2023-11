Wetter-Warnung des DWD: Diese Regionen in Deutschland sind betroffen

Von: Kilian Bäuml, Anna-Lena Kiegerl

Dauerregen und starke Windböen ziehen sich aktuell durch Teile Deutschlands und sorgen für Wetterwarnungen. Neben Sturmgefahr wird auch Schnee angekündigt.

Update vom 21. November 2023: Für die vergangenen Tage gab es zahlreiche Wetter-Warnungen für Deutschland und auch den Rest der Woche soll das Wetter überwiegend ungemütlich bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird es in den kommenden Tagen kälter. Laut dem Meteorologen Jan Schenk von the weater channel soll es sogar gleich zweimal in dieser Woche schneien – selbst im Mittelgebirge. Andere Prognosen gehen sogar von einem Wintereinbruch und Schnee bis ins Flachland aus. Liegen bleiben soll der Schnee jedoch eher nicht. Das bedeutet allerdings, dass es auf den Straßen glatt werden kann.

Besonders ungemütlich soll es am kommenden Wochenende werden. Laut Schenk „kommt es auf jeden Fall zu Schnee, Schneeregen und vielleicht auch Schneematsch.“ Auch die Sturmgefahr bleibt besonders in Norddeutschland und an der Küste weiterhin hoch. Auch der DWD prognostiziert wechselndes Wetter mit Regenschauern und Schnee in den Bergen.

Am Wochenende wird es wohl regnerisch, an der Küste kann es sogar stürmisch werden. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Erstmeldung vom 20. November 2023: Kassel – Nachdem bereits die letzten Tage von Dauerregen und auch Überschwemmungen geprägt waren, zeigt sich auch am Montag, dem 20. November der Herbst von seiner regnerischen und stürmischen Seite. Aktuell gibt es wieder zahlreiche Wetterwarnungen, verteilt im ganzen Bundesgebiet. Sturmböen bis zu 85 km/h und Niederschläge von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter werden mancherorts erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst gibt aktuell wieder Warnungen der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) heraus. Betroffen sind vor allem ein Streifen im Norden. Er zieht sich von Bremen über Potsdam bis an die Grenze zu Polen. Außerdem gilt die Warnung in Kamm- und Gipfellagen in den Alpen sowie den Mittelgebirgen.

Sowohl Dauerregen, als auch starke Sturmböen sorgen am Montag für Wetterwarnungen. (Symbolbild) © Imago/Onur Dogman

Grund für das markante Wetter ist ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee und dem Norden des Landes, welches sowohl feuchte als auch milde Luft mit sich bringt. Dauerregen zieht sich aktuell durch den Norden des Landes und sorgt für Wetterwarnungen der Stufe 2.

Teile Niedersachsens, Sachsen-Anhalts und Brandenburgs sind von den Regenschauern betroffen. Bis Montagabend, sowie Dienstagmorgen können regional bis zu 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter vorkommen.

Auch der Wind sorgt am für Probleme. Zwar entspannt sich die Situation gegen Abend bereits, kann aber vor allem in den Gipfellagen der Alpen und Mittelgebirge noch für starke Böen, zwischen 70 und 85 km/h sorgen. Auch im Südwesten Baden-Württembergs ist weiterhin mit starken Winden zu rechnen. So können hier ab einer Höhe von 1000 Metern Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h vorkommen.

Auch mit Schnee konnte der November mancherorts bereits aufwarten. Dennoch könnte der Winter für Fans von Schnee und Eis enttäuschend werden.