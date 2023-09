Heute kracht es in Deutschland: DWD warnt vor Gewittern – dann kommt die Altweibersommer-Wende

Von: Josefin Schröder

Teilen

Die Woche startet mit Gewitter und Schauern. Experten warnen sogar vor Unwettern, ab Dienstag (19. September) wird es wieder freundlicher – der Altweibersommer kündigt sich an.

Kassel – Für Montag (18. September) müssen wir uns auf eine ungemütliche Wetterlage einstellen. Aus Westen ziehen von der Nordsee bis zum Schwarzwald kräftige Schauer und Gewitter über Deutschland hinweg. Vereinzelt können sogar Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich sein. Verantwortlich dafür ist ein Tief zwischen Island und Großbritannien.

Gewitterfront rollt über Deutschland: DWD und Fachleute warnen

Laut Wetterexperte Dominik Jung zieht die Gewitterfront vom Westen nach Osten, wo genau sich die Unwetter zusammenbrauen, kann er allerdings noch nicht sagen. Zurzeit warnt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach (DWD) vor starken Gewittern im Nordwesten Niedersachsens. Im Kreis Oberharz und auf dem Brocken kann es zu Sturmböen kommen. Im Süden und Südosten von Deutschland warnen die Wetter-Fachleute außerdem vor Starkregen. In Hessen muss mit Regengüssen und stürmischen Windböen gerechnet werden.

Die neue Woche startet in Hessen mit Regen, Gewittern und teilweise Sturmböen. © Stefan Sauer/dpa

Wetter-Wende am Dienstag: Gewitter lassen nach, Temperaturen gehen wieder nach oben

Ab Dienstag (19. September) werde es wieder freundlicher. Die Gewitter lassen bereits in der Nacht nach. Nur im Norden Deutschlands halten sich Wolkenfelder bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Ab Mittwoch (20. September) ist wieder viel Sonnenschein vorhergesagt.

Blickt man auf den Rest der Woche, sieht es vor allem wechselhaft aus. Dabei bleiben die Temperaturen „recht angenehm“, so Jung. Das Thermometer pendelt zwischen 20 und 25 Grad. Nur der Freitag (22. September) ist etwas kühler und regnerisch angesagt, bevor der Spätsommer ab Sonntag (24. September) nochmal aufdreht.

Das Wetter bringt den Altweibersommer nach ganz Deutschland. © dpa/Felix Kästle

Wetter-Vorhersage für die kommende Woche

Dienstag (19. September): 18 bis 24 Grad, meist freundlich, nur vereinzelte Schauer.

Mittwoch (20. September): 23 bis 28 Grad, heiter mit viel Sonnenschein.

Donnerstag (21. September): 24 bis 29 Grad, wieder heiter und sonnig, aber gegen Nachmittag Schauer und Gewitter.

Freitag (22. September): 15 bis 20 Grad, viele Wolken, wenig Sonne, windig und regnerisch.

Samstag (23. September): 15 bis 20 Grad, abwechselnd sonnig und wolkig, mit Regenschauern.

Sonntag (24. September): 17 bis 22 Grad, vorwiegend freundlich und trocken.

So wird das Wetter: Stabiles Frühherbst-Hoch erwartet

Mehrere Tage hintereinander sind Sonne, kaum noch Regen und Temperaturwerte bis zu 25 Grad und sogar darüber vorhergesagt. Oder wie der Meteorologe von Wetter.net sagt: „Es riecht nach einem schönen Altweibersommer in Deutschland.“

Der Regen sei in den nächsten 14 Tage weggerechnet worden. Es erwarte uns „schönstes Frühherbst-Wetter“ mit viel Sonnenschein. Bisher sei der September sehr wechselhaft und teilweise wärmer als die Sommermonate Juni und Juli.

Schönwetter-Periode: Altweibersommer kommt auf Deutschland zu

Ungewöhnlich warme und trockene Wetterlagen im späten Herbst, also im September und Oktober, sind charakteristisch für den Altweibersommer. Die meteorologische Erscheinung kennzeichnet sich durch viel Sonnenschein und klare Tage, bei kühler werdenden Temperaturen aus.

Der Begriffsursprung sei nicht eindeutig geklärt, habe aber „nichts mit älteren Frauen zu tun“, so Meteorologe Dominik Jung. Es gebe eine Theorie, die besagt, dass die Spinnwebenbildung in der Herbstluft mit den langen, zarten Fäden an das graue Haar älterer Frauen erinnert. In anderen Regionen spricht man statt Altweibersommer vom „Goldenen Herbst“ oder „Goldener Oktober“. Wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen blicken die Experten jedoch mit Sorgen auf das Wetter im Winter. (Josefin Schröder)