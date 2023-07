Urahn des ICE: Einst war der „Fliegende Hamburger“ der schnellste Zug der Welt

Der DR877 fuhr zwischen 1933 und 1957 zwischen Hamburg und Berlin (Archivfoto). © piemags/Imago

Der Schnelltriebwagen DR877 war in den 1930er-Jahren der schnellste Zug der Welt. Außerdem gilt der „Fliegende Hamburger“ auch als der Urahn des ICE.

Köln – Schon seit langer Zeit gibt es in Deutschland Hochgeschwindigkeitszüge. Heutzutage rasen neben dem ICE der Deutschen Bahn auch Schnellzüge, wie der Thalys und der TGV durch die Republik. Ihren Ursprung hatten die Schnellzüge in Deutschland bereits vor rund 90 Jahren. Denn mit dem DR877 ging im Jahr 1933 der erste Schnelltriebwagen der Flotte der „Fliegenden Züge“ an den Start. Zeitweise war er sogar der schnellste Zug der Welt.

24RHEIN verrät die Geschichte des Zugs und warum er auch als „Fliegender Hamburger“ bezeichnet wurde.