Warum am Neumarkt zwei Pferde aus dem Turm gucken

Von: Sofia Popovidi

Das Richmodis-Haus befindet sich links neben der Neumarkt-Galerie. Aus seinem Turm ragen zwei Pferdeköpfe. (Archivbild) © gehapromo/Imago

Erst bei einem Blick nach oben fallen sie auf: Zwei Pferdeköpfe, die aus dem Richmodis-Turm am Neumarkt ragen. Das steckt dahinter.

Köln – Am Neumarkt in Köln, unweit der Shoppingstraße und der Haltestelle der KVB, ragt ein besonderes Bauwerk rund 100 Meter in die Höhe. Das Richmodis-Haus, benannt nach der Adligen Richmodis von Aducht, die im 14. Jahrhundert in Köln lebte. Über sie gibt es einige Legenden. Eine etwas unheimlichere Legende wurde zum Vorbild der zwei Pferdeköpfe, die noch heute aus dem Turm des Hauses gucken.

24RHEIN erklärt, was hinter der Sage der steinernen Pferdeköpfe am Neumarkt steckt.