Ostsee-Urlauber zeigt rätselhaften Strand-Fund – und bekommt prompt eindringliche Warnung

Von: Martina Lippl

Ostsee-Schatz gefunden? Urlauber glaubt, Bernstein gesammelt zu haben, trotzdem ist er etwas unsicher. © Screenshot Reddit

Beim Spaziergang am Ostsee-Strand sammelt ein Urlauber fleißig „Steine“. Fotos von seinen Schätzen teilt er online. Alarmierte Reaktionen folgen prompt.

Bremen – An der Ostsee gibt es einiges zu entdecken. Während einige am Strand den weiten Blick auf das Meer genießen, schauen andere fast nur auf den Boden. Suchen im Sand gezielt nach Fundstücken. Dabei sind viele auf das „Gold des Meeres“ – den Bernstein aus. Vom Glück, solche „Steine“ entdeckt zu haben, berichtet ein Mann auf der Plattform Reddit. Dazu postet er Fotos. Bei der Online-Community schrillen sofort die Alarmglocken. Doch so einfach ist es nicht.

Ostsee-Urlauber zeigt Strand-Funde – und bekommt prompt eindringliche Warnung

„Hallo fellow Bernsteinjäger!“, schreibt der Nutzer gleich zu Begrüßung in seinem Post auf Reddit. Der Urlauber ist eigentlich ziemlich überzeugt, dass es sich bei seinen Fundstücken um Bernstein handelt. Allerdings scheint er sich nach verschiedenen Tests zur Bestimmung trotzdem unsicher zu sein. „Ist das Bernstein oder kann das weg?“ – betitelt er den Post. In den Kommentaren zerbrechen sich einige offensichtlich den Kopf.

Kein Wunder. Bernstein fasziniert die Menschen seit der Antike. Seit Jahrtausenden ist der Bernstein begehrt, zählt zu den ältesten Schmuck- und Heilsteinen der Welt. Der sogenannte „Goldrausch an der Ostsee“ ist zwar auf das Mittelalter datiert. Doch der Mythos um das fossile Baumharz dauert bis heute an. Das wohl größte Rätsel der Nazi-Zeit, das Bernsteinzimmer, mag auch seinen Anteil daran haben.

Mythos Bernstein – so viel ist es Wert Hartnäckig hält sich das Gerücht, Bernstein sei teurer als Gold. Bei der Sparkasse kosten fünf Gramm Gold (999,9) laut Internet-Recherche aktuell 276,70 Euro (Stand: 22. August). Der Wert von fünf Gramm Bernstein kann stark variieren, ist auf der Webseite des Bernstein Museums Sellin zu erfahren. Es hänge von der Qualität, Farbe, Größe, ab und ob es Einschlüsse gibt. „Als grobe Schätzung könnten 5 Gramm hochwertiger Bernstein zwischen 25 und 500 Euro kosten.“

Bernstein oder kein Bernstein? Nutzer warnen sofort vor gefährlichen Weltkriegs-Bomben

Doch nicht alles was aussieht wie Bernstein ist auch Bernstein. Besonders tückisch: Bei dem vermeintlichen Bernstein kann es sich um Phosphor handeln. Die Phosphorteilchen stammen von Brandbomben aus dem 2. Weltkrieg. Munitionsreste aus beiden Weltkriegen sind in der Ostsee und der Nordsee eine tickende Zeitbombe. Kriegswracks mit Waffen und Torpedos rosten am Meeresgrund vor sich hin. Giftige Stoffe, wie TNT und eben auch Phosphor, treten aus.

Nutzer auf Reddit warnen sofort und nennen Beispiele von Verwechslungen auch an anderen Orten:

Bitte beim Bernstein sammeln an der Ostsee aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen Phosphor in die Tasche steckt.

Aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Bernstein von Phosphor zu unterscheiden?

Vermeintliche Bernsteinfunde an der Ostsee können gefährlich sein

Phosphor entzündet sich in trockenem Zustand bei Kontakt mit Sauerstoff und kann zu schweren Verbrennungen führen. Die Dämpfe sind hochgiftig. Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein geht davon aus, dass „weißer Phosphor im Meer vermutlich unbegrenzt beständig“ ist. Mineraliensuchern wird deswegen empfohlen, vermeintliche Bernsteinfunde in Dosen oder sonstigen metallischen Gefäßen zu sammeln. Es sei besser als die Hosentasche oder ein brennbares Behältnis.

Bei den goldbraunen Steinen handelt es sich offenbar doch nicht um das gefürchtete Phosphor, wie anfangs befürchtet. In den Kommentaren sind sich einige User schnell einig. „Die Dinger gehen ja gleich gefühlt los, wenn man sie rausholt bei dem Wetter“, schreibt einer. Ein anderer erwidert: „Ist mir schon klar, dass es dann wohl nicht mehr die Gelegenheit zum Foto gegeben hätte. Trotzdem finde ich den Hinweis wichtig.“

Kein Bernstein, kein gefährlicher Phosphor – was sind die braun schillernden Klumpen dann? Einen Tipp zu den Strandschätzen gibt ein User: „Ich würde eher auf (Teile von) Donnerkeile(n) tippen, wobei ich mich gerade nicht daran erinnern kann, sie so opak gesehen zu haben. Bernstein ist es definitiv nicht, wenn es nicht brennt.“

Rätsel um Ostsee Strandfund gelöst? Kein Bernstein, aber ein „Unikum“

Donnerkeile sind am Ostseestrand zu finden. Es sei nicht immer ganz leicht, dieses „Unikum“ ausfindig zu machen, heißt es auf der Webseite ostsee.de. Donnerkeile werden demnach auch Belemiten genannt. Ihre einzigartige Silhouette sei ein typisches Merkmal: Donnerkeile haben eine zylindrische, spitz laufende Form und sind gelblich-braun. Es sind die fossilen Schalen der sogenannten Belemiten – urzeitliche Tintenfische, die am Ende der Kreidezeit ausstarben.

Besonders nach Gewittern und Stürmen sind Donnerkeile zu finden. So hielt sich in früheren Jahrhunderten der Aberglaube, dass der Donnergott, die Donnerkeile auf die Erde schleudere. Als Schutz vor Blitzschlag legten viele Menschen die versteinerten Tintenfische auf ihre Dächer oder trugen sie bei sich, um einem Hexenschuss vorzubeugen. „Bis heute werden diese besonderen Versteinerungen in einigen Kulturen als Amulett gegen plötzliche Rücken­schmerzen getragen oder zermahlen als Medizin verwendet.“

Übrigens, ein Bernstein ist brennbar und schwimmt in Salzwasser. Bernstein lädt sich elektrisch schnell auf und zieht deswegen auch kleine Papierschnipsel an. Zudem ist Bernstein viel leichter als andere Materialien.

Ein seltener Fund bietet sich einem Fotografen an der Ostsee. Ein Fisch, der hier eigentlich gar nicht heimisch ist, wird am Strand entdeckt.(ml)