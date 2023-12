Kleinstadt in Baden-Württemberg ist beliebtester Urlaubsort in Deutschland

Von: Sina Alonso Garcia

Eine Kleinstadt in Baden-Württemberg erobert die Herzen der Urlauber: In einem aktuellen Ranking wird sie als beliebtester Urlaubsort in Deutschland aufgeführt.

Baden-Württemberg – Die Corona-Pandemie hat die Urlaubsgewohnheiten vieler Menschen verändert und den Blick auf die Schönheit und Vielfalt heimischer Reiseziele gelenkt. Eine Kleinstadt in Baden-Württemberg hat sich dabei als überraschender Favorit herauskristallisiert, wie BW24 berichtet.

