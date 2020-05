Sie wollten gemeinsam in den Park gehen: Vater überrollt eigene Tochter mit dem Auto - Mädchen (3) stirbt 

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstag in Velbert bei Düsseldorf. Ein Vater überrollte seine eigene Tochter mit dem Auto.

Velbert - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstag in Velbert in der Nähe von Düsseldorf. Als ein Vater sein Auto beim Parken zurücksetzen will, überrollt er seine eigene Tochter. Das Mädchen stirbt an den schweren Verletzungen.

Velbert: Mädchen wird von Auto überrollt - am Steuer sitzt der Vater

Wie die Polizei Mettmann am Mittwoch mitteilt, wollten die Eltern mit ihrer dreijährigen Tochter einen Park besuchen. Der 24 Jahre alte Vater soll das Auto zunächst am Eingang angehalten haben, kurz darauf wollte er den Wagen jedoch umparken. Als der Vater den Rückwärtsgang einlegte, soll er das Mädchen übersehen und dabei überrollt haben.

Das Mädchen soll kurz darauf den schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen sein. Wieso die Dreijährige bereits aus dem Auto ausgestiegen war, ist nicht bekannt. Ebenfalls bislang unklar ist, ob die Mutter zum Zeitpunkt des Unglücks noch im Wagen saß oder auch bereits aus dem Auto gestiegen war.

Velbert: Tragisches Unglück am Park - Polizei sucht Zeugen

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärt, werden die genauen Umstände noch ermittelt. Die Polizei sucht nun jedoch Zeugen, die das tragische Unglück mitansehen mussten.

