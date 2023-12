„Notruf nicht für Nachfragen“: Feuerwehr überrascht mit Aushang bei Weihnachtsbaum-Verkauf

Von: Bjarne Kommnick, Julia Volkenand

Das Netz spekuliert über einen ungewöhnlichen Hinweis. Die Feuerwehr weist beim eigenen Weihnachtsbaum-Verkauf auf das eigentlich Offensichliche hin.

Kassel – Jedes Jahr aufs Neue stellt sich für viele die Frage: Welcher Weihnachtsbaum ist der richtige? Er darf weder zu groß noch zu klein sein, sollte prächtige, grüne Nadeln haben, aber nicht zu wuchtig wirken und muss am Heiligen Abend einfach perfekt aussehen. Doch wo findet man solch einen Traumbaum? Immerhin werden die Weihnachtsbäume in diesem Jahr teurer.

Feuerwehr verkauft Weihnachtsbäume – und macht kuriosen Hinweis

Eine Möglichkeit sind die Weihnachtsbaumverkäufer, deren Stände im Dezember wie aus dem Nichts auftauchen. Aber auch Gartencenter, Baumärkte und sogar Supermärkte haben die Bäume im Angebot. In einigen Regionen übernimmt sogar die örtliche Feuerwehr den Verkauf der Bäume. Ein auf Reddit veröffentlichtes Foto deutet jedoch darauf hin, dass dies auch gewisse Risiken mit sich bringen kann.

Das Foto zeigt ein rotes Zelt, an dem ein laminiertes Schild mit schwarzem Klebeband befestigt ist. Auf dem Schild steht in großen Lettern: „Der Notruf 112 ist nicht für Nachfragen zu Ihren Bäumen zu nutzen!“. Das Wort „nicht“ ist dabei besonders hervorgehoben, was auf eine besondere Betonung hindeutet. Man kann nur spekulieren, welche Ereignisse zu diesem Hinweis geführt haben. Das sehen auch die Nutzer des deutschsprachigen Subreddits „/de“ so.

Reddit-User spekulieren über Hinweisschild zur Notruf-Nutzung

„Auch wenn die Feuerwehr Weihnachtsbäume verkauft, hat jedes Schild eine Geschichte“, mutmaßt der Nutzer, der den Original-Post veröffentlicht hat. „Mich würde ein Best-Of der Nachfragen interessieren. ‚Der Baum verliert Nadeln!!!!‘ ‚Wie groß wird der?‘“, wundert sich ein Kommentator. Ein anderer entdeckt sofort eine Lücke und scherzt: „Es sei denn, die Nachfrage lautet ‚Mein Baum steht in Flammen, was soll ich machen?‘“

Nicht alle finden die Situation lustig. „Das Ding ist, dass das bedeutet, dass einige Idioten tatsächlich die Notrufnummer wegen ihrer Bäume angerufen haben“, bedauert ein User. Ob die Feuerwehr in diesem Fall selbst Weihnachtsbäume verkaufte und so Nachfragen vermeiden wollte, oder ob Anwohner den Notruf gewählt hatten, um sich über die anschließende Baum-Entsorgung zu informieren, geht aus dem Post nicht hervor. Auch durchaus potenzielle Pestizide auf Weihnachtsbäumen dürften nicht der Grund gewesen sein.

„Grundlose Anrufen steht unter Strafe“: 112 ausschließlich für Notfälle

Eines ist jedoch klar: Die Notrufnummer 112 ist ausschließlich für Notfälle gedacht. Wer sie missbräuchlich verwendet, riskiert eine Geld- oder sogar Gefängnisstrafe. „Das grundlose Anrufen steht unter Strafe, damit die Notrufleitungen für wirklich wichtige Anrufe frei bleiben und nicht „aus Spaß“ blockiert werden“, warnt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) auf polizeifuerdich.de.

Es ist also unter keinen Umständen erlaubt, die Notrufnummer zu wählen, um sich über seinen Weihnachtsbaum zu informieren – ganz gleich, wie stark er nadelt.

