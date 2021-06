Verkehrsschild zerkratzt! Polizist betrügt, um Falschparker aufzuschreiben

Vorschriftsmäßig Parken und trotzdem ein Knöllchen kassieren? Das erlebten zwei Autofahrer, nachdem ein Polizist ein Verkehrsschild zerkratzt hatte.

Hannover – Offenbar war ein Polizist in Hannover in eigener Verkehrs-Mission unterwegs. Um einen vermeintlichen Falschparker, der mit seinem Freund an einem Kiosk am Schaperplatz zum Kaffeetrinken verabredet war, aufzuschreiben, griff ein Beamter zu drastischen Maßnahmen.

Als er die beiden Autofahrer angehalten hatten, die augenscheinlich vorschriftsmäßig geparkt hatten und vehement abschritten, im Halteverbot zu stehen, stieg er auf seinen Streifenwagen und manipulierte das Verkehrsschild. Mit einem Autoschlüssel kratze er den weißen, nach links zeigenden Pfeil vom Verbotsschild am Taxi-Stand.

Am Ende ging der Polizist dennoch leer aus. Stattdessen mussten die beiden Autofahrer kein Bußgeld zahlen und er selbst wurde aufgrund der Manipulation eines Verkehrsschildes in den Innendienst versetzt. Weitere Konsequenzen werden aktuell geprüft.