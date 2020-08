Warnung an alle Lotto-Fans: Inkassofirma nimmt Lotto-Spieler ins Visier

Nur Ärger und nicht einmal ein Lotto-Gewinn: Eine Inkassofirma nimmt Lotto-Spieler ins Visier. Wer gerne Lotto spielt, sollte vorsichtig sein, warnt die Polizei. Aber nicht nur die.

Lüdenscheid - Unseriöse Inkassounternehmen arbeiten oft mit fragwürdigen Methoden, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen: Jetzt haben sie auch Lotto-Spieler als Ziel erkannt*.

Häufig kommen die Aufforderungen nach Geldzahlungen nach angeblichem Lotto*-Gewinn per Telefon, wie Christoph Hüls, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis, auf Nachfrage von come-on.de* bestätigt. Doch bei einem Ehepaar aus Lüdenscheid, das anonym bleiben möchte, ist die Sachlage eine andere.

Am Montag dieser Woche, 10. August, erhielten die Bergstädter einen Mahnbescheid der in Berlin ansässigen Firma IFS Inkasso. Dieses aktuelle Schreiben solle den letzten Versuch darstellen, dem Empfänger weitere „vermeidbare Kosten zu ersparen“, heißt es in dem Brief, der sich auf an eine angebliche Lotto-Teilnahme bezieht. Doch dann kam alles anders. - *come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks