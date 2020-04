Vermisst in Bad Hersfeld: Jugendlicher taucht in Frankfurt am Main wieder auf

Seit Montag wurde ein 17-Jähriger vermisst. Der junge Mann tauchte in Frankfurt am Main wieder auf. Die Polizei dankt für die Mithilfe.

Seit Montag wurde ein 17-Jähriger aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg vermisst



aus dem Der Jugendliche hatte um Mitternacht das letzte Mal Kontakt zu Verwandten



Er wurde in Frankfurt am Main aufgefriffen.



Folgemeldung 09.04.2020, 17.11 Uhr: Hersfeld-Rotenburg/Frankfurt a. Main - Der seit Montagabend (06.04.2020) als vermisst gemeldete Leon S. aus Bad Hersfeld konnte am heutigen Donnerstag in Frankfurt am Main ausfindig gemacht werden. Es wird daher um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund seines Verschwindens liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung!

Vermisst: Hält sich Jugendlicher in Frankfurt am Main auf?

Erstmeldung 07.04.2020, 13.10 Uhr:Ein 17-Jähriger aus Bad Hersfeld wird seit Montagabend vermisst. (06.04.2020) Die Polizei vermutet den Jugendlichen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg im Raum Frankfurt. Das läge zumindest der letzte Kontakt nahe, den dieser mit seiner Familie gegen Mitternacht hatte.

Bei diesem gab der Jugendliche an sich im Raum Frankfurt am Main aufzuhalten. Als Grund gab er an, bei Freunden zu übernachten. Laut Polizei wurde er in der Vergangenheit auch immer wieder im dortigen Bahnhofgebiet aufgegriffen.

Vermisst: Polizei bat um Mithilfe

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei verhalfen bisher nicht zum Auffinden des Gesuchten. Leon S. ist laut Polizeiangaben auf Medikamente angewiesen. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Jugendlichen wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 1,75 Meter groß

Leon ist von eher schlanker Statur



Der Jugendliche trägt eine Brille

Die Haarfarbe des Jungen ist dunkelblond



Seine Frisur trägt Leon S. kurz



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von Lucas Maier