Vermisste Jugendliche (17) könnte „hilflos“ sein: Ist Laura S. in Frankfurt? - Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt/München – Wo ist Laura S.? Die 17-Jährige wird seit knapp einer Woche vermisst. Es wird vermutet, dass sich die junge Frau in Frankfurt aufhält.

17-Jährige vermisst: Laura S. könnte sich in Frankfurt aufhalten

Am Montag (15.03.2021) verließ die 17-Jährige gegen 9 Uhr die elterliche Wohnung im bayerischen Lochham bei München, um nach eigener Aussage einkaufen zu gehen. Doch die junge Frau kehrte nicht wieder zurück. Am Abend erstattete die Mutter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Zwar starteten die Beamten direkt Ermittlungen sowie Suchmaßnahmen, doch bisher konnte Laura S. nicht aufgefunden werden. Nach Angaben der Polizei könnte sich die Jugendliche in einer „hilflosen Lage“ befinden. „Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das Mädchen Anlaufstellen in Frankfurt hat“, hieß es in einer Meldung. Nähere Informationen dazu liegen nicht vor.

17-Jährige vermisst: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Um die Fahndung nach der Vermissten zu erleichtern, hat die Polizei eine Personenbeschreibung veröffentlicht. So wird Laura S. beschrieben:

17 Jahre alt

etwa 1,55 Meter groß

schlanke Körperstatur

dunkelbraune, fast schwarze, sehr lange Haare

braune Augen

spricht deutsch und rumänisch

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste folgende Kleidung:

schwarze Jacke

enganliegende blaue Jeans

schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

17-Jährige aus Bayern vermisst: Hinweisgeber können Polizei Frankfurt kontaktieren

Wo hält sich Laura S. auf? Hat jemand Informationen zu dem Verschwinden der 17-Jährigen? Kann ein Zeuge anderweitige Hinweise zu dem Vermisstenfall geben? Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. In München nimmt die Polizei Anrufe entgegen, die Beamten dort sind unter der Telefonnummer 089/2910-0 zu erreichen. Zeugen können sich jedoch auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden – also auch bei der Polizei in Frankfurt.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche – so tauchte auch eine vermisste 15-Jährige, die am Hauptbahnhof Frankfurt gesichtet wurde, schnell wieder auf.

Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur drei Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter. (Tim Vincent Dicke)