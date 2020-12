Vermisst: Verzweifelte Suche nach Kleinkind – es verschwand am Abend aus dem Elternhaus

In Fulda wird seit Montag eine 2-Jährige vermisst. Die Suche der Polizei nach dem Kind verlief trotz Einsatz von Wärmebildkamera und Hundestaffel bislang erfolglos.

Fulda – Seit Montagabend (30.11.2020) wird in Fulda ein Kleinkind vermisst. Seitdem sucht ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr nach dem Mädchen – bislang ohne Erfolg. Laut Angaben der Polizei seien bereits Wärmebildkameras und eine Hundestaffel zum Einsatz gekommen. Auch zu Wasser ist bereits nach dem Mädchen gesucht worden: Mit einem Schlauchboot habe man die Fulda, den Fulda-Kanal und den Aueweiher abgefahren. Nachdem die Suche über Nacht unterbrochen worden war, wird sie am Dienstagmorgen fortgesetzt.

Vermisst: Polizei und Rettungskräfte suchen nach Kind aus Fulda

Einem Bericht der Fuldaer Zeitung zufolge* haben Anwohner die Suche tatkräftig unterstützt, nachdem das Kind gegen 19.30 Uhr unbeobachtet das Elternhaus verlassen hatte. Wie Reporter berichten, haben Polizei, Feuerwehr und DLRG bis 1.30 Uhr nach dem Mädchen gesucht. Die Suche rund um das Wohngebiet an der Frankfurter Straße in Fulda gestaltete sich wegen der Witterungsbedingungen schwierig. Seit dem Morgen unterstützen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, des Polizeipräsidiums Frankfurt und der Bundespolizei aus Hünfeld die Suchmaßnahmen. Das Polizeipräsidium Osthessen vermeldet außerdem, dass eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt wird. Auch hna.de berichtet über den Vermisstenfall.

Kind in Fulda vermisst: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Weiterhin bittet die Polizei in Fulda mögliche Zeugen, Hinweise auf das vermisste Mädchen dem Polizeipräsidium Osthessen zu übermitteln, erreichbar über die Rufnummer 0661/1050. Alle anderen Polizeidienststellen nehmen ebenfalls Hinweise an. So beschreibt die Polizei das vermisste Kind:

Jüngste Vermisstenfälle in Hessen nehmen ein gutes Ende

Zuletzt wurde am 13. November in Bad Salzschlirf (Kreis Fulda) eine Jugendliche als vermisst gemeldet. Eine 16-Jährige aus Schlüchtern (Bad Soden-Salmünster) galt den ganzen November über als vermisst, nachdem sie am 26. Oktober aus einer Einrichtung verschwunden war. (Matthis Pechtold) *FuldaerZeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Netzwerks