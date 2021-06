Vermisst! Polizei sucht nach William Musoke Jablonski – er ist orientierungslos

In Bad Orb bei Hanau verschwindet ein Mann aus einer Wohneinrichtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Bad Orb – Die Polizei ist seit einigen Tagen auf der Suche nach William Musoke Jablonski. Der 50-Jährige verschwand am Donnerstag (03.06.2021) gegen 19 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Bad Orb bei Hanau*, seitdem gilt er als vermisst. Aufgrund einer Krankheit ist er orientierungslos, wie die Polizei mitteilte.

Der Vermisste lebte bis April dieses Jahres in der Alzenauer Straße in Rodenbach. Zuletzt gesehen wurde er in der Taunusstraße in Bad Orb. Jablonski spricht Englisch, Französisch und Holländisch, er soll oft eine Zeitung bei sich tragen. Die Polizei hat eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht:

Dunkler Teint

Kurze dunkle und krause Haare

1,73 Meter groß

schlank

bekleidet mit einer Khakistoffhose und Sportschuhen

Vermisst nahe Hanau: Polizei sucht nach 50-jährigem Mann

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mann. Hinweise zum Aufenthaltsort von William Musoke Jablonski nimmt die Kriminalpolizei Gelnhausen unter 06051 827-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In einem anderen Vermisstenfall aus der Region konnte die Polizei einen Erfolg mitteilen: Ein 13-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster nahe Hanau ist wieder aufgetaucht. Der Junge kam zuvor von der Schule nicht wieder nach Hause. (spr) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.