Vermisst in Bad Hersfeld: Vermutlich orientierungslos - Wer hat Ute Gerda Doberstein gesehen?

Bad Hersfeld - Seit Samstag (15.02.2020) wird Ute Gerda Doberstein aus Bad Hersfeld in Osthessen vermisst. Die Polizei sucht nun dringend nach der 53-Jährigen, da sie unter Psychosen und einer schweren Depression leidet sowie in Teilen orientierungslos ist.

Vermisst in Bad Hersfeld: Ist Ute Gerda Doberstein unterwegs nach Berlin?

Ute Gerda Doberstein verließ ihre Wohnadresse in Bad Hersfeld am Samstag in unbekannte Richtung. Vermutet wird, dass sie mit ihrem silberfarbenen Opel Astra mit dem Kennzeichen HEF-MY 129 unterwegs ist.

Erste Hinweise bei der Polizei haben ergeben, dass die Frau sich auf den Weg in Richtung Berlin gemacht haben könnte, da dort Verwandte leben. Bestätigt ist dies laut einem Polizeisprecher noch nicht, die Polizei in Berlin überprüfe das derzeit.

Vermisst in Bad Hersfeld: Ute Gerda Doberstein benötigt dringend Hilfe

Da eine Gefahr für Ute Gerda Doberstein nicht ausgeschlossen wird, sucht die Polizei nun unter Hochdruck nach der Frau aus Bad Hersfeld und richtet sich an die Bevölkerung: "Wer hat Ute Gerda Doberstein gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?"

Vermisst in Bad Hersfeld: So beschreibt die Polizei die Vermisste

Ute Gerda Doberstein ist 1,68 groß.

Sie ist dick und hat kurze braune Haare.

Die 53-Jährige trägt eine Brille und ist vermutlich mit einer grauen Strickjacke und Leggins bekleidet.

Wer die Vermisste bemerkt, wird gebeten unverzüglich die Polizei in Bad Hersfeld unter Tel. 06623/9320 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

