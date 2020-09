Mutmaßliches Sexualdelikt: Maddie-Verdächtiger erneut angeklagt

Schon vor dem Verschwinden von Maddie McCann soll der Hauptverdächtige Christian B. ein weiteres Mädchen an einem Strand missbraucht haben. Nun meldet sich das Opfer.

Seit 2007 wird die damals dreijährige Maddie McCann vermisst.

vermisst. Der Deutsche Christian B. wird verdächtigt, sie entführt und getötet zu haben.

wird verdächtigt, sie entführt und getötet zu haben. Bereits vor Maddies Verschwinden soll B. ein weiteres Mädchen sexuell missbraucht haben.

Update vom Freitag (04.09.2020), 17.12 Uhr : Im Jahr 2007 verschwand die damals dreijährige Maddie McCann aus ihrem Hotelzimmer in Praia da Luz an der Algarve in Portugal. Der Hauptverdächtige, Christian B., soll das Mädchen entführt und anschließend getötet haben. Ein ehemaliger Freund des Verdächtigen, Manfred S., fand belastendes Videomaterial, welches Beweise zu möglichen Vergewaltigungsdelikten zeigt.

Ermittlungen im Fall Maddie McCann: Weiterer Missbrauchsfall belastet Tatverdächtigen

Christian B. hielt sich früher oft in Praia da Luz in Portugal auf. Dort brach er mehrmals in Häuser und Hotelanlagen ein. Aus einer derartigen Anlage verschwand auch Maddie. Doch schon vor ihrem Verschwinden soll sich Christian B. an einem weiteren Mädchen vergangen haben, so berichtet es nun der Spiegel. Nur einige Wochen zuvor soll B. an einem Strand der portugiesischen Algarve eine Zehnjährige gepackt und vor ihren Augen masturbiert haben. Der Täter flüchtete, nachdem einige Erwachsene zur Hilfe eilten. Erst im vergangenen Jahr wurden die Behörden auf diesen Fall aufmerksam. Allerdings stellten sie ihre Ermittlungen gegen Christian B. zeitweise wieder ein, da das Opfer den mutmaßlichen Täter nicht sicher identifizieren konnte.

Nachdem Christian B. als Hauptverdächtiger im Fall Maddie festgenommen wurde, meldete sich die Frau wieder bei der Polizei. Sie sei sich, nach Angaben des Spiegels, zu 99 Prozent sicher, dass es sich um B. handeln würde. Somit wurden der Fall wieder aufgenommen.

Christian B. in Einzelhaft - Soziale Kontakte im Knast möchte er keine

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt nun ein Ermittlungsverfahren gegen den in Kiel inhaftierten mutmaßlichen Sexualstraftäter, berichtet der „Spiegel“. Doch schon seit vielen Wochen schweigt Christian B. zu seinen Taten. Die „Bild“ berichtet, dass er 23 Stunden am Tag alleine in seiner kleinen Zelle verbringen würde. Soziale Kontakte würde er vermeiden und auch seine Stunde Freigang lieber alleine verbringen. Grund dafür sei die „Knasthierarchie“, bei der Kinderschänder und mutmaßliche Kindermörder ganz unten stehen. So sei B. von anderen Insassen bereits bedroht worden, so die „Bild“. Die einzigen Kontakte, die er nicht vermeiden würde, seien sein Anwalt, die Aufseher und der Gefangene, der ihm seine Mahlzeiten bringt.

+ Der Verdächtige Christian B. im Fall des vor gut 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens «Maddie» verbüßt in Kiel derzeit eine Haftstrafe. © Carsten Rehder/dpa

Erstmeldung vom 25.08.2020, 14:44 Uhr: Braunschweig - Der Hauptverdächtige Deutsche im Fall der vermissten Maddie McCann, Christian B., schweigt weiter zu den Vorwürfen gegen ihn. Aus seinem Umfeld aber wird immer mehr zu dem Mann bekannt. Ein ehemaliger Freund des Verdächtigen, Manfred S., erzählt nun, dass er Beweise fand, die zu Christian B.‘s Verurteilung im Vergewaltigungsfall einer 72-jährigen Amerikanerin führten.

Die Rentnerin war in Praia da Luz an der Algarve in Portugal im Jahr 2006 Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die damals dreijährige Maddie McCann verschwand im Jahr 2007 in Praia da Luz. Wegen der Vergewaltigung der Rentnerin wurde Christian B. vom Landgericht Braunschweig im Jahr 2019 zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Dazu will auch Manfred S. beigetragen haben.

Vermisste Maddie McCann: Brisantes Video aufgetaucht

Der Mann behauptet, dass er per Zufall eine Aufnahme der Tat entdeckt habe. Manfred S. und Christian B. waren damals als Kleinkriminelle in Portugal unterwegs - öfter gemeinsam, aber wohl auch gegeneinander. Als Christian B. wegen eines Diebstahls im Gefängnis saß, witterte sein „Kumpel“ eine Chance und brach bei B. ein. Dabei will er auf die Aufnahme gestoßen sein. Er klaute eine Videokamera und fand auf einer Kassette darin angeblich die Szene, in der die 72-Jährige vergewaltigt wird. In einer anderen Szene soll auch ein Mädchen zu sehen gewesen sein, das im Haus angebunden war, erzählt S.

Maddie McCann suspect Christian B told pal about breaking into Portugal hotels https://t.co/tpYEM5HEkQ #MadeleineMccann Various Evidence thus far points to this alleged rapist, their, pedophile... pic.twitter.com/dLvHbme7Rs — Rebecca Anderson (@RebeccaLAnders) August 25, 2020

Ein weiteres Detail aus der Aussage von Manfred S. belastet Christian B.: B. habe ihm damals erzählt, dass er auch in Hotels einbreche, behauptet S. Maddie Mc Cann verschwand aus einem Hotel, das nur 15 Minuten von Christian B.s damaligem Haus entfernt ist.

Vermisste Maddie McCann: BKA vermutet, dass das Mädchen tot ist

Anfang Juni hatte der Fall Madeleine „Maddie“ McCann nach langem Stillstand in den Ermittlungen rasant an Fahrt aufgenommen. Seit 13 Jahren gilt das damals dreijährige britische Mädchen als vermisst. Maddie war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Praia da Luz verschwunden. Die verzweifelte Suche der Eltern erfuhr eine beispiellose mediale Aufmerksamkeit. Weltweit nahmen Menschen Anteil am Schicksal der Familie. Aber obwohl das Arzt-Ehepaar Gary und Kate McCann die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Tochter nie aufgab, wurde es mit der Zeit still um den Fall Maddie – bis zum 3. Juni 2020.

An einem Mittwochabend ließ das BKA in Wiesbaden die Bombe platzen und verkündete, dass man gegen einen 43-jährigen Deutschen aus Braunschweig ermittle. Die Staatsanwaltschaft ist sich mittlerweile sicher, dass Christian B. Maddie McCann entführt und getötet hat. Schon am Tag nach dieser spektakulären Enthüllung rief der BKA-Beamte Christian Hoppe in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Zuschauer auf, sich mit Hinweisen zu melden. Etliche folgten diesem Aufruf. (Tobias Möllers)

Rubriklistenbild: © Peter Steffen/dpa