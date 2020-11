Mann seit über einem Monat spurlos verschwunden - Wo ist Alexej T.?

Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg wird vermisst. Er ist bereits seit Mitte Oktober verschwunden. Die Polizei bittet dringend um Hilfe.

Frankenberg - Ein Mann aus Frankenberg im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Vermisst: Mann aus Frankenberg seit Oktober verschwunden

Der 47-jährige Mann aus Frankenberg wird seit über einem Monat vermisst. Alexej T. wurde am 10. Oktober 2020 zuletzt in Frankenberg gesehen. Seine Familienangehörigen hatte daraufhin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet.

Seit dem 10. Oktober 2020 gibt es keine neuen Hinweise zum Aufenthaltsort von Alexej T. aus Waldeck-Frankenberg. Die Suche der Polizei hat nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 47-Jährigen.

Vermisst in Waldeck-Frankenberg: Wo ist Alexej T.?

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung des Vermissten veröffentlicht. Der 47-jährige Alexej T. aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg wird folgendermaßen beschrieben:

Alexej T. ist 1,87 Meter groß und 47 Jahre alt.

Er ist schlank und hat eine Stirnglatze.

Vor seinem Verschwinden trug er eine blaue Jeansjacke, einen beigen Pullover, eine schwarze Jeanshose und braune Schuhe.

Wer Alexej T. nach dem 10. Oktober 2020 gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631/9710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Ein anderer vermisstenfall im Landkreis Kassel ging glimpflich aus: Eine 65-jährige Frau aus Wolfhagen im Kreis Kassel wurde Anfang November vermisst* - sie hatte sich verletzt im Wald verlaufen.

Wann gelten Personen in Deutschland als vermisst?

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.



Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter. (sne) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.