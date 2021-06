Vermisst! 13-Jähriger wollte zu Verwandten - kam aber nie dort an

Die Kriminalpolizei im Main-Kinzig-Kreis sucht nach dem 13-jährigen Oliver Adam Juszczak aus Bad-Soden-Salmünster unweit von Offenbach. Eine Spur führt nach Hamburg.

Bad Soden-Salmünster – Seit Mittwoch (02.06.2021) wird der 13-jährige Oliver Adam Juszczak aus dem Main-Kinzig-Kreis östlich von Offenbach vermisst. Nun bittet die Kriminalpolizei Gelnhausen die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen.

Zum letzten Mal gesehen wurde Oliver Adam Juszczak am Mittwoch gegen 13 Uhr in seiner Schule in Schlüchtern. Danach sei er nicht nach Hause gekommen. Hinweise deuten darauf hin, dass er womöglich zu Verwandten nach Hamburg fahren wollte.

13-jähriger Vermisster aus dem Main-Kinzig-Kreis: Spuren in Schlüchtern oder Hamburg?

Der 13-Jährige Oliver Adam Juszczak lebt derzeit in einer Wohneinrichtung in Bad Soden-Salmünster. Da er in Schlüchtern zur Schule geht, soll er sich laut Angaben der Polizei Offenbach häufiger im Stadtpark von Schlüchtern aufgehalten haben.

Alter 13 Jahre, wirkt jünger Größe 1,60 m Haare blond Kleidung rotes T-Shirt, hellblauer Pullover, lange Hose, weiße Turnschuhe, dunkler Rucksack

Wer den vermissten Jungen gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oliver Adam Juszczak geben kann, den bittet das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

