15-jähriger Junge wird seit mehreren Tagen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Fulda - Seit Samstag (22.08.2020) wird Ayman D. aus Fulda vermisst. Der 15-Jährige lebt in einer Jugendhilfe-Einrichtung, in die er nicht mehr zurückgekehrt ist. Das berichtet das Polizeipräsidium Osthessen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Junge im Raum Frankfurt/Main aufhält, so die zuständige Polizei.

Polizei veröffentlicht Beschreibung des Vermissten aus Fulda

Der Vermisste aus Fulda wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

schlanke Figur

kurze schwarze Haare

Konkrete Informationen über die Bekleidung des Jungen liegen der Polizei in Fulda laut eigenen Angaben nicht vor. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem vermissten 15-jährigen Jungen geben kann, soll sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen melden. Die zuständigen Ermittler sind unter der folgenden Telefonnummer zu erreichen: 06 61 - 10 50. Auch jede andere Polizei-Dienststelle nimmt Hinweise zu dem vermissten Jungen entgegen.

Polizei: Weitere Vermissten-Fälle aus Fulda

Erst vor wenigen Tagen wurden zwei Jungen (10 und 11 Jahre alt) aus Fulda als vermisst gemeldet. Beide Kinder waren in einer Jugendeinrichtung untergebracht und nach einem Schulbesuch nicht zurückgekehrt. Die erste Suchaktion der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. Doch kurze Zeit später wurden die zwei Kinder gefunden.

Polizei suchte über mehrere Tage nach zwei Mädchen aus dem Landkreis Fulda

Ein weiterer Vermisstenfall hatte die Polizei in Fulda auf Trapp gehalten: Eine 15-Jährige und eine 16-Jährige waren über mehrere Tage verschwunden. Die beiden Mädchen lebten in einer Wohngruppe bei Hünfeld im hessischen Landkreis Fulda. Die Beamten hatten die beiden Mädchen in der Vergangenheit schon häufiger gesucht. Die osthessische Polizei hatte vermutet, dass sich die beiden Vermissten im Raum Frankfurt aufhalten. Die Beamten sollten mit ihrer Vermutung Recht behalten. (Jan-Frederik Wendt)