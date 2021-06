Senior aus Rodgau spurlos verschwunden – Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizei sucht nach Egon Stegmann aus Rodgau bei Offenbach. Der Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Rodgau – Wer hat Egon Stegmann aus Rodgau gesehen? Mit dieser Frage richtet sich die Kriminalpolizei Offenbach an die Bevölkerung.

Der 82-Jährige gilt sei Dienstag (08.06.2021) als vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnadresse in der Ober-Rodener Straße in Rodgau im Kreis Offenbach gesehen. Von dort aus ist er vermutlich am Mittwoch (09.06.2021) aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.

Vermisst: Senior aus Rodgau dringend auf Medikamente angewiesen

Egon Stegmann aus Rodgau ist Diabetiker und dringen auf Medikamente angewiesen, wie die Kripo Offenbach mitteilt. Das äußere Erscheinungsbild des 82-Jährigen wird folgendermaßen beschrieben:

1,75 Meter groß

sehr schlank

graue Haare

bekleidet mit einem Hut, vermutlich einer Anzughose und einem Hemd.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Egon Stegmann aus Rodgau nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen. (esa)

Zurzeit wird auch ein 66-Jähriger aus Rodgau vermisst. Seine Spur verliert sich an einem Bahnhof.