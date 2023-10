Schiffsdrama vor Helgoland: Vermisste wohl tot – Staatsanwaltschaft ermittelt zu Unfallursache

Von: Kilian Bäuml, Carolin Gehrmann, Bjarne Kommnick, Teresa Toth

Nach der Frachter-Kollision vor Helgoland besteht für die vier vermissten Seeleute keine Hoffnung mehr. Vieles zu der Unglücksursache ist noch unklar.

Update vom 26. Oktober, 7.48 Uhr: Wie konnte es am Dienstagmorgen überhaupt zu dem Zusammenstoß der zwei Schiffe kommen? Diese Frage sollen jetzt umfangreiche Ermittlungen klären. Die deutsche Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg und die Staatsanwaltschaft Hamburg nahmen Untersuchungen in der Sache auf.

Wie kam es zur Kollision der beiden Frachter? – Ermittlungen zur Unfallursache starten

„Unser Fokus liegt darauf, die Unfallursache zu klären unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren“, sagte BSU-Direktor Ulf Kaspera. Viele Fragen sind nach dem Schiffsunglück in der Deutschen Bucht noch offen. In einem weiteren Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Nach der Kollision am frühen Dienstagmorgen war das unter britischer Flagge fahrende Küstenmotorschiff „Verity“ gesunken. Das Schiff war beladen mit Stahlblechen auf dem Weg von Bremen nach Immingham in Großbritannien. Der mit 190 Metern Länge größere Frachter „Polesie“ wollte von Hamburg nach La Coruña in Spanien – bis die beiden rund 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammenstießen.

Die deutschen Experten der BSU arbeiten mit Ermittlungsbehörden der Flaggenstaaten der beiden Schiffe, Bahamas und Großbritannien, zusammen. Die überlebenden Besatzungsmitglieder sollen zügig befragt werden.

Update vom 25. Oktober 2023, 15.21 Uhr: Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe auf der Nordsee südwestlich von Helgoland geht das Havariekommando vom Tod der vier vermissten Seeleute aus. Für die Vermissten gebe es keine Hoffnung mehr, sagte der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner, am Mittwoch. An der Unglücksstelle soll die Nordsee eine Wassertemperatur von nur etwa zwölf Grad Celsius haben. Die Wetterverhältnisse seien schlecht, Regenschauer und die Windstärke sechs führen zu Wellen, die mehrere Meter hoch werden können.

Zudem seien inzwischen bereits rund 90 Liter Dieseltreibstoff in die Nordsee gelangt. Das lässt bei vielen Menschen Angst vor negativen Auswirkungen auf die Umwelt aufkommen – vor allem mit Blick darauf, dass es vor wenigen Monaten erst einen Brand auf der Nordsee gab, der ebenfalls zu einer potenziellen Katastrophe hätte führen können.

Die Angst vor einer Umwelt-Katastrophe wächst, nachdem ein Frachter in der Nordsee gesunken ist

Update vom 25. Oktober 2023, 9.19 Uhr: Nach der Frachter-Kollision vor der Nordsee-Insel Helgoland und der bislang erfolglosen Suche nach den vier verbleibenden Vermissten wächst nun die Sorge vor einer Umweltkatastrophe. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) soll bei dem Unfall Marinediesel ausgetreten sein. Dabei handelt es sich um ein Gemisch aus herkömmlichem Diesel und Schweröl. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA bestätigte der Pressesprecher des Havariekommandos, dass der verunglückte Frachter etwa 130 Kubikmeter des Treibstoffs an Bord hatte.

Suche nach „Verity“-Besatzung vor Helgoland. © Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Schiffskollision vor Helgoland: Sorge um Umweltkatastrophe wächst

Es sei sehr wahrscheinlich, dass dieser Stoff schon an die Meeresoberfläche gelangt sei oder noch gelangen werde. Mithilfe von entsprechend ausgerüsteten Sensorschiffen und Flugzeugen wolle man sich nun ein genaues Bild von der Lage verschaffen, erklärte der Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Auf erste Erkenntnisse über die ausgetretene Menge und die genaue Art des Treibstoffs hoffe man noch am Morgen oder im Verlauf des Vormittags.

Es sei allerdings unklar, ob bei den derzeitig erschwerten Bedingungen eine umfassende Untersuchung möglich sei. Vor allem der aktuell hohe Wellengang könne ein Problem darstellen, da die Messinstrumente dann unter Umständen nicht richtig arbeiten könnten. Welche Folgen der Stoff für die Umwelt, zum Beispiel auf das Wattenmeer, haben könnte, müsse im weiteren Verlauf ermittelt werden. Der verunglückte Frachter hatte außerdem noch 3400 Tonnen Stahl geladen.

Nach Frachter-Kollision in der Nordsee: Suche nach Vermissten eingestellt

Update vom 25. Oktober 2023, 7 Uhr: Vier Seeleute gelten seit der Frachter-Kollision auf der Nordsee vor Helgoland vermisst. Die intensive Suche nach den schiffbrüchigen Besatzungsmitgliedern des unter britischer Flagge fahrenden Frachters „Verity“ sei am Dienstagabend um 22.45 Uhr eingestellt worden, teilte ein Sprecher des Havariekommandos Cuxhaven der Nachrichtenagentur dpa am Mittwochmorgen mit. Die Wetterbedingungen hätten sich in der Nacht leicht verschlechtert.

Es könne nur darüber spekuliert werden, ob die vermissten Personen noch gefunden werden könnten, hieß es. Im Laufe des Vormittags würde man über das weitere Vorgehen entscheiden. „Wir gucken dann, wie es weitergeht und was wir da noch machen können“, sagte der Sprecher.

Die Wassertemperaturen, die am Vorabend um 12 Grad Celsius gelegen hatten, hatten die Rettungskräfte darauf hoffen lassen, noch auf Überlebende zu treffen. Mehr als 20 Stunden suchten Rettungskräfte mit mehreren Schiffen, Tauchern und Hubschraubern nach den Schiffbrüchigen - bei teils kräftigem Wind, Wellen mit bis zu drei Metern Höhe, Strömungen und schlechter Sicht. Auch eine Luftraumsperrung von zehn Seemeilen um die Stelle herum und fünftausend Fuß hoch sei vorgenommen worden

Nach Frachter-Kollision in der Nordsee – Spezialisten im Einsatz

Update von 18.50 Uhr: Die Spezialisten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrologie mussten ihren ersten Tauchgang zum gesunkenen Frachter „Polesie“ abbrechen, wie Focus Online berichtet. Wetter- und Strömungsbedingt hätten die Einsatzkräfte ihren ersten Versuch gestoppt, wie Kai Twest, Leiter für die Abteilung Schiffe und Gerät, erklärt hatte. Zuvor vermuteten Experten des Bundesamtes, dass die Chancen „sehr gering“ seien, die Seeleute vom Grund des Meeres lebendig bergen zu können.

Robby Renner, Leiter des Havariekommandos erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Wir tun derzeit alles Menschenmögliche, um weitere Menschenleben zu retten“. Christian Stipeldey, Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, erklärte, dass gesucht werde, solange es eine Chance gebe, Überlebende zu finden. „Für die Einheiten vor Ort ist es sicherlich komplex, weil die Bedingungen herausfordernd sind“, so Stipeldey. Himmel und See hätten bei der herbstlichen Witterung nahezu die gleiche Farbe. Es sei dann schwierig, Vermisste auf See zu erkennen.

Frachter-Kollision in der Nordsee – Taucher suchen nach vermissten Seeleuten

Update von 15.08 Uhr: Nach der Kollision zweier Frachter in der Nordsee sollen Taucher in dem gesunkenen Schiff nach den vier vermissten Seeleuten suchen. Es müsse in Betracht gezogen werden, dass die Vermissten in dem Wrack eingeschlossen sein könnten, sagte Robby Renner, Leiter des Havariekommandos. „Taucher werden zur „Verity“ tauchen und schauen, ob es irgendwelche Lebenszeichen gibt.“

Es gebe am Dienstagnachmittag nur ein kurzes Zeitfenster für die Aktion im sogenannten Stauwasser zwischen Ebbe und Flut. Der Frachter „Verity“ liege in einer Tiefe von etwa 30 Metern. Bilder des Erkundungsschiffs „Atair“ vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zeigten, dass das Wrack nicht auseinandergebrochen sei.

Schiff sinkt nach Kollision vor Helgoland: Vier Personen weiter vermisst

Update von 13.12 Uhr: Nachdem ein Seemann tot geborgen wurde, geht die Suche nach vier Vermissten weiter. Der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Christian Stipeldey, betonte, die Suche werde nicht eingestellt, so lange es noch eine Chance gebe, Überlebende zu finden. Allerdings wisse niemand, wie die vermissten Seeleute ausgerüstet seien. Immer wieder aber würden Menschen auch nach längerer Zeit lebend in kaltem Wasser gefunden.

Sechs Seenotrettungskreuzer der Gesellschaft sind den Angaben des Sprechers zufolge im Einsatz, um die Vermissten zu suchen. Diese könnten nach einiger Zeit von anderen Rettungsschiffen abgelöst werden, sagte Stipeldey. Zudem sind auch zahlreiche weitere Behördenschiffe und Hubschrauber im Einsatz.

Der Frachter „Verity“ wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er sank. © Dietmar Hasenpusch/dpa

„Wir haben im Seegebiet verhältnismäßig herausfordernde Wetterbedingungen“, sagte Stipeldey. An den Unglücksstellen herrschten Windstärke sechs und ein Wellengang bis zu drei Metern. Die Wassertemperatur beträgt zwölf Grad. Dennoch sei es möglich, „engmaschig“ nach den Vermissten zu suchen, sagte der Sprecher.

Seemann nach Frachter-Kollision bei Helgoland tot geborgen

Update von 12.24 Uhr: Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen auf der Nordsee bei Helgoland ist ein Seemann tot geborgen worden. Zwei weitere seien gerettet, vier würden noch vermisst, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Update von 12.04 Uhr: Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen auf der Nordsee bei Helgoland werden sechs Menschen vermisst. Das bestätigte eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven.

Bundesverkehrsminister Wissing äußert sein Mitgefühl nach der Kollision zweier Frachtschiffe

Update von 11.34 Uhr: Die Suche nach den Vermissten nach einer Kollision zweier Frachtschiffe läuft. Bild berichtet, dass es über Informationen verfüge, laut denen insgesamt sechs Besatzungsmitglieder des Schiffes „Verity“ vermisst würden.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing drückte den Besatzungsmitgliedern, Familienangehörigen und Rettungsteams sein Mitgefühl aus. Der FDP-Politiker erklärte am Dienstag, dass seine Gedanken bei ihnen seien. „Ein Schiff ist gesunken, mehrere Menschen werden vermisst.“ Die Leitung des Einsatzes habe das Havariekommando übernommen. „Gemeinsam mit Seenotrettungskreuzern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Notschleppern, der Wasserschutzpolizei und weiteren Helfern unternehmen die Einsatzkräfte alles, um die Vermissten zu retten“, versicherte er.

An der Küste war das Wetter am Dienstagmorgen diesig, die Sichtweite etwa von den Ostfriesischen Inseln auf die Nordsee gering. Laut dem Havariekommando herrschten in dem Seegebiet an der Unglücksstelle Windstärke sechs und Wellengang mit bis zu drei Metern.

An der Suche nach den Vermissten nach einer Frachter-Kollision beteiligt sich ein Kreuzfahrschiff

Update von 11 Uhr: Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen in der Nordsee beteiligt sich auch ein Kreuzfahrtschiff an der Suche nach den Vermissten. Die „Iona“ sei derzeit in eine Such- und Rettungsaktion nahe der deutschen Küste involviert, teilte das Unternehmen P&O Cruises am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Der Vorfall dauert an und die Zusammenarbeit der „Iona“ steht im Einklang mit dem internationalen Seerecht sowie mit den moralischen und rechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens“, hieß es weiter. Der Zwischenfall werde vermutlich keine Auswirkungen auf den für Mittwoch geplanten Anlauf nach Rotterdam oder die weitere Reise haben.

Zu weiteren Details machte das Unternehmen keine Angaben. Die britische Zeitung „Sun“ zitierte einen 24-jährigen Mann an Bord der „Iona“ mit den Worten, das Schiff habe am Vorabend Hamburg verlassen und sei etwa 200 Meter von der Unfallstelle entfernt gewesen. Die Passagiere seien morgens um 6.00 Uhr von der Mitteilung geweckt worden, dass sich die Crew an einem Sucheinsatz beteilige. Auch Helikopter und weitere Schiffe seien in der Gegend aktiv.

Der Unfall ereignete sich rund 22 Kilometer südwestlich der Insel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der Insel Langeoog. Dabei sank vermutlich das britische Schiff „Verity“, das auf dem Weg in den englischen Hafen Immingham war. Die Suche nach den Schiffbrüchigen laufe, hieß es.

Ursprungsmeldung: Helgoland – Nach einem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe auf der Nordsee gelten mehrere Menschen als vermisst. Laut ersten Berichten sank eines der Frachtschiffe am Dienstagmorgen (24. Oktober). Dies wurde vom Bundes- und Küstenhavariekommando in Cuxhaven bestätigt. Aktuell sind zahlreiche Schiffe im Einsatz, um nach den Schiffbrüchigen zu suchen.

Ein Mensch wurde nach dem Zusammenstoß bei Helgoland aus dem Wasser gerettet

Zu dem Unfall zwischen den Frachtschiffen „Polesie“ und „Verity“ soll es gegen 5.00 Uhr gekommen sein. In der Deutschen Bucht, ungefähr 22 Kilometer südwestlich von Helgoland, seien die beiden Frachter kollidiert. Nach derzeitigem Stand des Havariekommandos wird angenommen, dass die „Verity“ infolgedessen gesunken ist. Eine Person konnte aus dem Wasser gerettet und medizinisch versorgt werden. Die „Polesie“ mit ihrer 22-köpfigen Besatzung sei noch schwimmfähig.

Der Frachter „Polesie“ ist trotz des schweren Zusammenstoßes weiterhin schwimmfähig. © Vessel Tracker/Screenshot

Auch ein Marinehubschrauber ist bei der Rettungsaktion bei Helgoland im Einsatz

Zwei Rettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind an der Suchaktion beteiligt. Ebenso ein Notfallschlepper, ein sogenannter Lotsentender, ein Wasserschutzpolizeiboot und ein Marinehubschrauber. Das Havariekommando hat zusätzlich ein Sensorflugzeug das Seegebiet überfliegen lassen. Ein Kreuzfahrtschiff, das sich aktuell in dem Seegebiet befindet, unterstützt ebenfalls die Suchmaßnahmen.

Zuletzt löste ein Frachter in der Nordsee einen großen Einsatz aus, weil ein Brand ausgebrochen war. Mehrere Crew-Mitglieder sprangen vom dem Schiff, einer verletzte sich dabei tödlich. (mit dpa)