Krise in Kinderintensivstationen: Ärzte fordern bessere Bedingungen und Finanzierung

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Die Versorgungslage schwerkranker Kinder verschlechtert sich zunehmend. Ärzte warnen vor den Folgen des anhaltenden Pflegepersonalmangels.

Hamburg – Kinderärzte warnen vor einer zunehmenden Belastung der Kinderintensivstationen in Deutschland. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) teilte am Donnerstag auf ihrem 23. Kongress in Hamburg mit, dass sich die Versorgungssituation für schwer erkrankte Kinder stetig verschlechtert. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Personalmangel, Mangel an Betten, wiederkehrende Infektionswellen und eine unzureichende Finanzierung.

Virusinfektionen bei Kindern: Intensivstationen überlastet

Die Anzahl der Kinder mit Virusinfektionen, die in Notaufnahmen und Intensivstationen behandelt werden müssen, steigt derzeit nur langsam an. Doch dieser Eindruck täuscht, warnen die Mediziner. Im letzten Winter führte das RS-Virus zu einer hohen Anzahl erkrankter Kinder und überfüllten Krankenhäusern. Viele Kinderintensivstationen waren überlastet und schwer erkrankte Kinder mussten über weite Strecken in andere Krankenhäuser verlegt werden. Eltern und Kinder mussten in Notaufnahmen oft stundenlang warten.

Ellen Heimberg, stellvertretende Sprecherin der Divi-Sektion Pädiatrische Intensiv- und Notfallmedizin, berichtete, dass im letzten Winter geplante Operationen abgesagt werden mussten. Patienten konnten nicht aufgenommen oder nur mit großem organisatorischen Aufwand in andere Krankenhäuser verlegt werden. Behandlungen verzögerten sich aufgrund von Personalmangel. Dies war der Hauptgrund für die Sperrung von Betten.

Mangel an Betten: Missstand bleibt ganzes Jahr bestehen

Florian Hoffmann, der designierte Präsident der Divi, betonte auf einer Pressekonferenz, dass der Mangel an Betten und der Missstand das ganze Jahr über bestehen. Im Winter kommen noch die saisonalen Spitzen hinzu. Im letzten Winter kam die Welle sehr früh, dieses Jahr scheint sie sich etwas zu verzögern. Hoffmann sprach sich für Impfkampagnen gegen das RSV aus, um die Anzahl der Infektionen zu reduzieren.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Hoffmann schlug vor, über flexiblere Arbeitszeitmodelle und eine bessere Bezahlung nachzudenken, um die Patienten trotz des Personalmangels versorgen zu können. Er forderte auch mehr Geld für Kinderkliniken. Die vom Bund für die Jahre 2023 und 2024 jeweils zusätzlich bereitgestellten 300 Millionen Euro seien nicht ausreichend.

Die Divi fordert zudem den Aufbau von telemedizinischen Strukturen in der Kindernotfallmedizin, den Aufbau spezialisierter Transportteams für Kinder und die Einrichtung einer überregionalen Koordinierungsstelle für Kinder-Intensivtransporte. Sebastian Brenner, Vertreter der Pädiater im Divi-Präsidium, betonte, dass die Zentren für Intensivmedizin um die Kindermedizin erweitert werden müssen. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.