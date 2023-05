Versteckte Messer in der Innenstadt? Angeklagter gibt Einblicke in Jugendszene

Zwei Männer werden bei Messerstecherei in der Halloween-Nacht schwer verletzt. Am zweiten Verhandlungstag geben die drei Angeklagten Erklärungen zu den Vorwürfen ab.

„Jeder Zweite hat doch ein Messer bei sich“. Und falls mal nicht: Es gebe in der Gmünder Innenstadt Verstecke, aus denen Eingeweihte bei Bedarf rasch eines holen können. Diesen Einblick in Teile der Jugendszene im abendlichen Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis gab der Angeklagte S. am Montag vor der 2. Großen Jugendkammer des Ellwanger Landgerichts. Er ist dort ebenso wie zwei seiner Bekannten wegen versuchtem Totschlag angeklagt. Die drei sollen in der Halloweennacht vor einem Imbiss mit Messern zwei 20 und 25 Jahre alte Männer schwer verletzt haben. Mehr zur Tat und zur Verhandlung verrät die Gmünder Tagespost.