Von Depeche Mode bis Großstadtrevier: Hamburg Leuchtfeuer versteigert für den guten Zweck

Von: Adriano D'Adamo

Von einem Goldanhänger der Schauspielerin Nadja Tiller bis hin zu einem Besuch in der Elbphilharmonie: Der Verein Hamburg Leuchtfeuer versteigert besondere Erlebnisse und Gegenstände für den guten Zweck.

Hamburg – Stellen Sie sich vor, Sie jubeln in einer Konzertloge mit elf Freunden der legendären Band Depeche Mode zu, tragen einen Goldanhänger, der einst Schauspielerin Nadja Tiller gehörte, oder spielen eine Nebenrolle in der ARD-Serie „Großstadtrevier“. Solche und ähnliche Erfahrungen und Objekte stehen bis Donnerstag zur Versteigerung bereit. Sie sind Teil einer Wohltätigkeitsauktion des Vereins Hamburg Leuchtfeuer. Dieser Verein setzt sich für schwer und chronisch kranke Menschen ein. Er unterstützt auch Sterbende, Trauernde und ihre Familien.

Auch ein opulentes Kleid, getragen von Victoria Swarovski, wird für den guten Zweck versteigert. Hinzu kommen ein Konzertbesuch in der Elbphilharmonie und eine Führung durch ein Hafenbahn-Stellwerk. Auch antike Objekte vom Großsegler „Rickmer Rickmers“ werden angeboten. Die Auktionen schließen am Donnerstagabend (30.11.) um 19.00 Uhr.

