Abnehmen ab 40: Auf diese Lebensmittel sollten sie besser verzichten

Von: Julia Stanton

Erfolgreich Gewicht zu verlieren, kann mit zunehmendem Alter wie ein fast unmögliches Vorhaben erscheinen. Wir erklären, was sie ändern können, damit es doch funktioniert.

Kassel – Wer in jungen Jahren alles essen konnte, ohne sich Gedanken zu machen, wird es im Alter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr so leicht haben. Mit zunehmendem Alter wird es immer schwerer abzunehmen. Selbst Menschen, die aktiv sind, verlieren ab dem 30. Lebensjahr oft Muskelmasse und setzen stattdessen Fett an. Das führt dazu, dass sich der Stoffwechsel verlangsamt und der Kalorienbedarf sinkt.

Ab 40 fällt es vielen Menschen schwerer, erfolgreich Gewicht zu verlieren. (Symbolbild) © Zoonar.com/Sirijit Jongcharoenkulchai/Imago

Doch man muss nicht verzagen, schon durch kleine Veränderungen lässt sich dem entgegenwirken. Ausreichend Bewegung ist auch im Alter unerlässlich für jeden, der Gewicht verlieren möchte. Zusätzlich ist eine ausgewogene Ernährung entscheidend.

Erhöhtes Diabetes-Risiko: Hochverarbeitete Lebensmittel sind gesundheitsschädlich

Hochverarbeitete Lebensmittel gelten als „leere“ Kalorien, weil sie für den Körper keinen Nährwert haben. Sie enthalten weder Ballaststoffe noch Vitamine oder Mineralien. Außerdem haben einen hohen glykämischen Index, der nach dem Essen zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckers führt. Sie stehen daher mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krankheiten, beispielsweise Diabetes, in Verbindung. Allerdings besteht in vielen Ländern ein großer Teil der Kohlenhydratzufuhr aus diesen Lebensmitteln.

Dennoch sollte man auf manche Lebensmittel, wie etwa Süßwaren, Weißbrot oder Nudeln, am besten komplett verzichten. In diesen Lebensmitteln sind viele ungesunde Kohlenhydrate enthalten. Man bezeichnet sie als hochverarbeitete Lebensmittel, weil sie viele Zusatzstoffe enthalten und mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen haben.

Lebensmittel, auf die verzichtet werden sollte:

Kekse, Kuchen und Gebäck : Die meisten Backwaren enthalten eine Menge Zucker. Es empfiehlt sich, stattdessen zu Obst zu greifen.

: Die meisten Backwaren enthalten eine Menge Zucker. Es empfiehlt sich, stattdessen zu Obst zu greifen. Süßigkeiten, Schokolade und Eiscreme : Dass diese Lebensmittel ungesund sind, ist kein Geheimnis. Auch hier eignet sich Obst als Ersatz.

: Dass diese Lebensmittel ungesund sind, ist kein Geheimnis. Auch hier eignet sich Obst als Ersatz. Zuckerhaltiges Müsli oder Cerealien : Oftmals enthalten diese Produkte eine Menge schlechter Kohlenhydrate. Gesündere Alternativen sind unverarbeitete Haferflocken oder natürliche Vollkornprodukte.

: Oftmals enthalten diese Produkte eine Menge schlechter Kohlenhydrate. Gesündere Alternativen sind unverarbeitete Haferflocken oder natürliche Vollkornprodukte. Weißbrot : Vollkorn- oder Vollweizenbrot sind eine bessere Option.

: Vollkorn- oder Vollweizenbrot sind eine bessere Option. Nudeln : Auch hier gilt: Vollkorn- oder Vollweizenpasta sind gesünder.

: Auch hier gilt: Vollkorn- oder Vollweizenpasta sind gesünder. Pommes frites und Kartoffelchips: Sogar fettfreie und natriumarme Chips enthalten viele schlechte Kohlenhydrate. Alternativen sind beispielsweise Chips aus Süßkartoffeln oder schwarzen Bohnen.

Für ältere Menschen lohnt es sich also aus mehreren Gründen, nach gesündere Alternativen zu hochverarbeiteten Lebensmitteln zu suchen. Lebensmittel wie Kimchi, die zusätzlich die Verdauung anregen und beim Abnehmen helfen, zählen dazu. Zudem sind Vollkornprodukte in den meisten Fällen eine bessere Option als Weißmehl-Produkte. Auch Bitterstoffe, die etwa in Brennnesseltee zu finden sind, können den Abnehmprozess unterstützen. (jus)