Känguru auf ehemaligem Nato-Gelände entdeckt – Video zeigt kluges Einfang-Manöver der Polizei

Spezialeinsatz für die Polizei in Mönchengladbach: Die Beamten mussten ein vor Tagen entlaufenes Känguru einfangen

Känguru wurde im Westen von Mönchengladbach gesichtet

gesichtet Beuteltier war Ende November im Kreis Viersen entlaufen

entlaufen Video zeigt, wie Polizei und Helfer das aufmüpfige Wallaby-Känguru einfangen

Mönchengladbach – Solche Einsätze bringen Abwechslung in den Beruf des Polizisten: Beamte der Polizei Mönchengladbach mussten am Sonntagmorgen ausrücken, um ein entlaufendes Känguru wieder einzufangen. Kampflos gab sich der 80 Zentimeter große Unruhestifter aber nicht geschlagen, wie ein Video zeigt, das die Polizei Mönchengladbach auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte.

Video: Känguru von Beamten der Polizei Mönchengladbach umzingelt

Die Polizisten aus Mönchengladbach hatten am Sonntagmorgen einen Einsatz der ganz besonderen Art. Nicht in Australien, sondern auf dem Gelände eines ehemaligen NATO-Hauptquartiers im Westen Mönchengladbachs wurde ein entlaufenes Känguru entdeckt.

Bereits Ende November war das Beuteltier im nahegelegenen Kreis Viersen (NRW) ausgebüxt. In Mönchengladbach konnte das Känguru am Sonntag nun von den Einsatzkräften gestellt werden. Im ersten Schritt umzingelten Polizisten das Beuteltier, alarmierten parallel den Besitzer.

Mönchengladbach: Känguru leistete „nicht unerheblichen Widerstand“

Der Känguru-Halter versuchte, seinen Schützling einzufangen. Ohne weitere Komplikationen wollte das rund 18 Kilogramm schwere Känguru seine neu erworbene Freiheit aber offensichtlich nicht aufgeben. Die Polizei: „Beim Zugriff durch den Besitzer leistete das Bennet-Känguru nicht unerheblichen Widerstand“. Glücklicherweise wurden bei der Aktion weder Tier, noch Besitzer oder Beamte verletzt.

Das sind Wallaby-Kängurus

Auch wenn Kängurus zu den exotischeren Haustieren zählen, dürfen sie unter bestimmten Voraussetzungen auch in Deutschland gehalten werden. Das in Mönchengladbach eingefangene Bennet-Känguru zählt zur Gattung der Wallabys und lebt laut Polizei in mit einer Gruppe weiterer Artgenossen im Kreis Viersen.

Wallabys gehören zu den kleinsten Kängurus. Sie werden im Schnitt 12 bis 15 Jahre alt und 70 bis 90 Zentimeter groß. Da sie sehr robust sind, macht ihnen auch das Klima in Deutschland nichts aus.

Name Wallabys Ursprünglicher Lebensraum Australien Größe Körper 70 bis 80 cm, Schwanzlänge 60 bis 70 cm Gewicht 12 bis 20 Kilogramm

Wer Wallabys halten will, braucht Platz und Zaun: Laut Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft braucht man für die Haltung von fünf Wallabys ein mindestens 200 m² großes Außengehege. Die Tiere können im Verhältnis zu ihrer Körpergröße bis zu zweieinhalb mal so hoch springen. Daher sollte das Gehege, in dem sie gehalten werden, von einem mindestens 1,80 Meter hohen Zaun umgeben sein.

Kängurus sorgen immer wieder in Deutschland für Aufregung: Zuletzt wurde in Kaiserslautern ein Baby-Känguru aus dem Beutel seines Muttertiers gestohlen. (bs/ots)