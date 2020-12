Vierjährige hat schon 250 Runden über Nürburgring gedreht – das ist der Grund

Ein vierjähriges Mädchen, das schon über 250 Runden auf dem Nürburgring absolviert hat – und das ohne jede Angst vor der legendären Nordschleife? Das gibt’s wirklich. Hier der Videobeweis.

Nürburg – Der Nürburgring, die „Grüne Hölle“, die Nordschleife: Fallen diese Begriffe, beginnen die Augen von Motorsport-Fans auf der ganzen Welt zu funkeln – vor Ehrfurcht. Besonders in Deutschland. Die traditionsreiche Rennstrecke in der Eifel ist ein wahrer Mythos. Viele Petrolheads werden den berühmten Rundkurs allerdings noch nie gefahren sein – und falls doch, haben sie in den meisten Fällen nur einige wenige Runden gedreht. Ganz im Gegensatz zu Analiese. Das vierjährige Mädchen kennt keine Furcht – und hat den Hochgeschwindigkeitskurs schon mehr als 250-mal umrundet. Inklusive der berühmt-berüchtigten Nordschleife, auf der Formel-1-Legende Niki Lauda (70, † 2019) im August 1976 beinahe in den Flammen seines Ferrari 312 T2 sein Leben verloren hätte.

Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch: Vater Robert Mitchell hat auf seinem YouTube-Kanal ein eigens angefertigtes Video veröffentlicht. Der Clip dokumentiert Analieses 250. Runde auf dem Nürburgring: Die Kleine sitzt mit ihrem Papa in einem pfeilschnellen Porsche 718 Cayman GTS, kann Kurven und Brücken der Rennstrecke mitsprechen und fordert ihren Dad auf, zu überholen, zu bremsen oder die Curbs zu nehmen. Der 365 PS starke Bolide braucht nur 4,6 Sekunden, um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen – und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h. Ganz offensichtlich ein unbändiges Vergnügen. Alle Details zu den rasanten Fahrten der kleine Analiese, wie es dazu kam und das hinreißende Video finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks