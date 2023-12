„Visions of Magic“: Harry-Potter-Ausstellung eröffnet in Köln

Von: Sofia Popovidi

Besucher der Harry-Potter-Ausstellung in Köln erhalten bei der Führung sogar einen eigenen Zauberstab. © Marius Becker/dpa

Weltpremiere: Harry-Potter-Fans können in Köln seit Freitag in die Zauberwelt eintauchen. Bereits 130.000 Tickets wurden für die Ausstellung verkauft.

Köln – Die Magie von Hogwarts hat ihren Weg nach Köln gefunden. Ab Freitag, dem 8. Dezember, können Harry-Potter-Fans im Odysseum (Stadtbezirk Köln Kalk) in die Welt ihrer Lieblingsfiguren eintauchen, dank der neu eröffneten Ausstellung „Visions of Magic“. Ausgestattet mit einem Zauberstab, können Besucher die magische Welt von Harry, Ron und Hermine erkunden.

Schon vor der Eröffnung war das Interesse enorm: Laut Veranstalter wurden bereits 130.000 Tickets verkauft. Der Dezember ist bereits restlos ausverkauft.

24RHEIN zeigt, was Besucher bei der Harry-Potter-Ausstellung „Visions of Magic“ in Köln erwartet.