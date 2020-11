Vodafone-Störung sorgt bundesweit für massive Netzausfälle: Unternehmen hat gute Nachrichten

Bei Vodafone gab es eine bundesweite Netzstörung. Zahlreiche Kunden sind verärgert und klagen im Internet darüber. Jetzt wurde die Lösung des Problems gemeldet.

Beim Internet- und Mobilfunkanbieter Vodafone liegt eine große Neztstörung vor.

liegt eine große Neztstörung vor. Viele Nutzer beklagen Ausfälle des Internets.

Auch Mobiltelefone sollen von der Störung betroffen sein.

Update vom Montag, 23.11.2020, 20:27 Uhr: Vodafone-Deutschland hat es offenbar geschafft. Das Unternehmen meldet auf seiner eigenen Melde-Seite, dass die Störungen mittlerweile behoben sind. Demnach sollen die Bereiche Mobile Daten und Telefonie (2G/3G/4G) wieder reibungslos funktionieren.

„Die Einschränkungen konnten behoben werden, die Dienste stehen wieder zur Verfügung“, ist die aktuelle Meldung mit dem Zeitstempel um 20 Uhr. Das Unternehmen entschuldigt sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten. Gründe für die bundesweite Störung der Internetversorgung wurden allerdings nicht genannt.

Große Internet-Störung bei Vodafone: Erste Besserungen in einigen Gebieten

Update vom Montag, 23.11.2020, 18.54 Uhr: Vodafone scheint das Problem langsam in den Griff zu bekommen. Die Störungsmeldungen gehen laut der Melde-Seite in vielen Gebieten immer weiter zurück. Auch Nutzer melden auf Twitter, dass in einigen Orten das Internet von Vodafone wieder reibungslos läuft.

Allerdings ist dies offenbar noch lange nicht in allen betroffenen Gebieten in Deutschland der Fall. Vodafone hat auch weiterhin keinerlei Angaben zu den Gründen der Störungen gemacht.

Update vom Montag, 23.11.2020, 16.54 Uhr: Die Vodafone-Störung dauert weiterhin an - und das deutschlandweit. Gegen 15 Uhr meldete das Verbraucherportal „allestoerungen.de“ über 120.000 Beschwerden. Einige Kunden wollen den Anbieter wechseln, andere fordern eine Entschädigung.

Vor allem Ballungsgebiete wie Berlin, Kassel und Frankfurt sind betroffen. Vodafone selbst schreibt auf Twitter: „Wir arbeiten intensiv an einer Lösung.“ Es bleibt abzuwarten.

Störung bei Vodafone: Nutzer beschweren sich im Netz

Erstmeldung vom 23.11.2020: Kassel - Beim Netz- und Telefonanbieter Vodafone gibt es offenbar eine bundesweite Netzstörung. Das teilt Vodafone über Twitter mit. Auf dem Verbraucherportal „allestoerungen.de“ klagen Kunden über nicht funktionierendes mobiles Internet oder keine Möglichkeit der Telefonie.

Seit 14 Uhr tauchen allerhand Beschwerden von verärgerten Nutzern auf. Dabei scheint die Netz-Störung je nach Region unterschiedlich auszufallen. Mehrere Nutzer berichten von Ausfällen des örtlichen WLANs. Andere sprechen davon, dass die Simkarte ihres Smartphones als nicht mehr eingerichtet erkannt wird.

Aktuell kommt es überregional zu Ausfällen bei der Nutzung der Mobilen Daten 4G/LTE Wir arbeiten intensiv an einer Lösung und geben Dir hier regelmäßige Updates https://t.co/fscWjnQ8zh pic.twitter.com/8OmOUpI9Sf — Vodafone Service (@vodafoneservice) November 23, 2020

Netzstörung bei Vodafone: Bundesweit kommt es zu Ausfällen

Vodafone selbst hat über Twitter auf die Großstörung reagiert: „Aktuell kommt es überregional zu Ausfällen bei der Nutzung der Mobilen Daten 4G/LTE. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung und geben Dir hier regelmäßige Updates.“ Alle Dienste seien betroffen. Wann die Störung behoben wird, bleibt abzuwarten.

Seit dem vergangenen Jahr gehört auch Unitymedia zum Unternehmen. Durch die bundesweite Störung müssen Kunden dieses Anbieters ebenfalls mit Netzausfällen rechnen.

Bundesweite Störung bei Vodafone: Nutzer im Homeoffice aufgeschmissen

Gerade in Zeiten von Corona ist eine überregionale Netzstörung ärgerlich. Durch die Pandemie arbeiten viele Menschen im Homeoffice. Auch Universitäten lehren überwiegend digital. Deshalb ist eine stabile Internetverbindung besonders wichtig. (Marvin Ziegele und Karolin Schaefer)