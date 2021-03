Aufregung in Lauterbacher Supermarkt: Tegut-Mitarbeiter entdeckt Giftspinne in Bananenkiste

Bananenspinne im Vogelsberg?

In einer Tegut-Filiale in Lauterbach herrschte am Samstag mächtig Aufregung. Ein Mitarbeiter hatte eine große Spinne in einer Bananenkiste entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Tier um eine hochgifte Bananenspinne handelt, wurde kurzer Prozess gemacht.