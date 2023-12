„Voltron Coaster“: Alle Infos zur neuen Mega-Achterbahn im Europa-Park

Anhand einer Visualisierung zeigt der Europa-Park, wie die Bahnhofshalle des Voltron Coaster im Europa-Park Rust aussehen wird. © Europa-Park Rust

Für das Jahr 2024 kündigt der Europa-Park eine Neueröffnung an, die es in sich hat: Pünktlich zum Saisonstart am 23. März soll die Mega-Achterbahn „Voltron Coaster“ fertiggestellt werden.

Rust – Die Welt der Achterbahnen ist ständig in Bewegung und der Europa-Park in Rust ist dabei keine Ausnahme. Mit seinem „Voltron Coaster“, der im Jahr 2024 eröffnet, setzt der Park neue Maßstäbe. Es handelt sich um die erste Achterbahn weltweit, die mit einem „Looping Launch“ startet. Was genau hinter dem „Voltron Coaster“ steckt und welche Herausforderungen bei der Realisierung zu meistern waren, erfahren Sie auf BW24.de.

Die Gerüchteküche brodelte schon lange vor der offiziellen Bekanntgabe. So spekulierten Fans schon früh über eine Tesla-Achterbahn – basierend auf Hinweisen, die auf den berühmten Erfinder hindeuteten.

