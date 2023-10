Überfahren und totgeschlagen: Schwester mit emotionaler Botschaft an 19-Jährige

Von: Maximilian Gang

Umrahmt von Plüschtieren und Blumen: EIne 19-Jährige wurde in Duisburg getötet. © Frank Oppitz/Imago

Die Schwester der getöteten Frau in Duisburg hat emotionale Worte an die Verstorbene gerichtet. Die 19-Jährige wurde wohl von ihrem Ehemann angefahren und totgeschlagen.

Duisburg – Der Schock nach der tödlichen Attacke gegen eine 19-Jährige in Duisburg (NRW) sitzt tief. Ihr Ehemann raste am Sonntag (1. Oktober) mit seinem Mercedes in die Frau und ihren gemeinsamen kleinen Sohn. Anschließend stieg der Mann aus und prügelte die junge Mutter zu Tode. Das ein Jahr alte Baby schwebt auch Tage nach dem Angriff weiterhin in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen nun den Mord an seiner Ehefrau und den versuchten Mord an seinem Kind vor. An einer Gedenkstätte am Tatort ist ein Brief zu finden – mit emotionalen Worten.

