Wolfgang Grupp spricht über Vorbildfunktion von Eltern

Von: Sina Alonso Garcia

Wolfgang Grupp (3.v.l.) steht zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth Grupp (2.v.l.) und seinen Kindern Wolfang Grupp Junior (l) und Bonita Grupp in der Produktion in Burladingen. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Die Firma Trigema steht kurz vor der Übergabe an die nächste Generation. In einem Vortrag spricht Noch-Inhaber Wolfgang Grupp über die nächsten Schritte – sowie die Vorbildfunktion von Eltern.

Burladingen – Trigema-Chef Wolfgang Grupp legt seine Firma zum 1. Januar in die Hände seiner Kinder. Dass diese das Unternehmen übernehmen, steht für ihn außer Frage. Da er selbst seine Vorbildfunktion erfüllt habe, sei es „logisch“, dass seine Kinder Chefs von Trigema werden wollen, erklärt der Unternehmer in einem Vortrag (BW24 berichtete).

„Ich bin das erste Vorbild für meine Kinder“, so Grupp. „Das ist ganz klar! Wenn die Kinder sagen: Den Scheiß, den der Vater macht, will ich nicht machen. Dann hat der Vater in seiner Vorbildfunktion versagt.“