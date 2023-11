Von mild zu frostig: NRW erwartet Winter-Wetterumschwung – mit Schnee

Ob es für Schlittenfahrten reichen wird, ist noch unklar, aber in Teilen von NRW soll es am Wochenende den ersten Schnee geben (Symbolbild). © Alexander Pohl/aal.photo/Imago

In Nordrhein-Westfalen soll am Wochenende in einigen Regionen der erste Schnee fallen. Zudem wird auch vor Glättegefahr gewarnt.

Köln – Ein Wintereinbruch wird zum Wochenende in weiten Teilen Deutschlands erwartet. Und auch in Nordrhein-Westfalen soll der erste Schnee fallen. Ab Freitag kann es im Bergland Schnee und Schneeregen geben, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Gleichzeitig fallen die Temperaturen – nachts in einigen Regionen sogar unter den Gefrierpunkt. Ein Blick aufs Wochenende macht Winterfans ebenfalls Hoffnung. Die Prognosen für Samstag und Sonntag sehen ganz ähnlich aus. Zudem gibt es verstärkt Glättegefahr.

