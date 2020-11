Vor dem Daimler-Werk in Berlin gehen Mitarbeiter auf die Barrikaden - „das lassen wir uns nicht bieten“

Die Daimler AG baut an vielen Werken massiv Stellen ab. Auch das älteste Werk in Berlin ist betroffen - die Mitarbeiter wollen sich das nicht gefallen lassen.

Stuttgart/Berlin - Daimler steckt noch immer in der Krise und baut an vielen Werken massiv Stellen ab. Das älteste noch aktive Werk in Berlin-Marienfelde ist besonders betroffen. An dem Standort in der Hauptstadt sollen durch die Umstrukturierung auf die E-Mobilität bis zum Jahr 2025 rund 2.000 Jobs wegfallen. Die Mitarbeiter wollen sich das nicht bieten lassen und gingen am Donnerstag vor den Toren der Fabrik auf die Barrikaden. Für noch mehr Unmut sorgte eine jüngst durchgesickerte Meldung. Laut einer Information der Gewerkschaft IG Metall wechselt der Chef des Berliner Standortes zum Jahresende zu Tesla. Tesla baut aktuell eine Megafabrik in Grünheide, nur 50 Kilometer von dem Daimler-Werk entfernt.

