Nächster Sturm trifft zahlreiche Regionen – Wetterdienst warnt vor extremen Orkanböen in Süddeutschland

Von: Robin Dittrich, Bjarne Kommnick

Sturmtief trifft Deutschland: In zahlreichen Regionen wird unbeständiges und teilweise stürmisches Wetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Gefahren.

Update vom 5. November 2023: Das Wetter zeigt sich aktuell vielerorts von seiner stürmischen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem aktuellen Warnlagenbericht vom Sonntag erklärt, liegt ein Orkantief über der Nordsee. Dieses sorge für unbeständiges und in Teilen des Landes stürmisches Wetter. Das trübe und durchaus windige Wetter soll sich auch zu Beginn der neuen Woche hartnäckig halten.

Zahlreiche Regionen in Deutschland von stürmischem Wetter betroffen

Demnach sind zahlreiche Regionen in Deutschland von den stürmischen Aussichten betroffen. So werde im Laufe des Vormittags südlich von Mosel und Main mit rasch auffrischendem, auf Südwest drehenden Wind gerechnet. Auch südlich der Donau in einem Streifen ausgehend vom Bodensee bis zum Großraum München werden häufige Sturmböen und gebietsweise sogar schwere Sturmböen erwartet. Stärkere Schauer seien hier nicht ausgeschlossen.

Auch in Baden-Württemberg erwartet der DWD am Sonntag Windgeschwindigkeiten von mindestens 80 Kilometer pro Stunde im Flachland. In den Bergen der Schwäbischen Alb oder des Schwarzwaldes könnten sich ab 1000 Meter Höhe schwere Sturmböen oder auch orkanartige Böen bis 110 km/h entwickeln.

Auf dem höchsten deutschen Berg abseits der Alpen, dem Feldberg im Schwarzwald, erwarten Meteorologen Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde - sogar extreme Orkanböen bis 150 km/h sind möglich. Der Höhepunkt des Tiefs wird um die Mittagszeit erwartet. Wie ein Sprecher des DWD erklärt, sei überall dort, wo viele Bäume stehen, Vorsicht vor herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen geboten. Viele Bäume trügen noch viel Laub und böten daher dem Wind Angriffsfläche. Auch vor herunterfallenden Dachziegeln sollten sich Menschen draußen in Acht nehmen.

Wetter in Deutschland: Auch neue Woche startet trüb und trist - aktuelle Prognosen

Zu dem starken Wind mischen sich immer wieder Schauer, am Abend und Nachmittag kann es auch zu Gewittern kommen. Es werden Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad an der Donau und bis zu 15 Grad im Norden des Landes erwartet. In der Nacht auf Montag soll der Sturm schwächer werden, aber anhalten. Vor allem am Feldberg kann es noch schwere Sturmböen geben. Die neue Woche startet dann wechselhaft: Nach Angaben des DWD wird am Montagmorgen Sonnenschein erwartet, nachmittags könnte es im Schwarzwald Gewitter und erneut Sturmböen geben. An der Alb sollen es 7, am Rhein bis zu 15 Grad werden.

Wetter in Deutschland: „Das ist schon eine Hausnummer“ - DWD warnt vor Sturm im Süden

Ursprungsmeldung vom 4. November 2023: München – Der Herbst hat Deutschland nun fest im Griff. Die warmen Sommerbedingungen wurden durch kühle Luft, Stürme und Regenfälle ersetzt. Insbesondere in Baden-Württemberg wird am Wochenende mit starken Sturmböen gerechnet. In Europa ist und wird es äußerst stürmisch in den kommenden Tagen.

Für dieses Wochenende sind entspannte Sommerwanderungen nicht unbedingt ratsam. Vielen Menschen in Deutschland dürfte bereits aufgefallen sein, dass das Wetter stürmischer wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun sogar vor steigenden Windgeschwindigkeiten – besonders betroffen ist Baden-Württemberg. „Es wird deutlich windiger als in den vergangenen Tagen“, so ein DWD-Meteorologe aus Stuttgart.

Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Orkanböen im Schwarzwald

Bereits am Samstag wird der Wind im ganzen Land spürbar stärker, doch der Sonntag verspricht besonders ungemütlich zu werden. Der DWD prognostiziert für den Feldberg im Schwarzwald Orkanböen von rund 120 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt könnten sogar extreme Orkanböen mit bis zu 150 km/h auftreten. Vor allem im badischen und schwäbischen Bergland auf etwa 1000 Meter Höhe wird es stürmisch, hier sind schwere Sturmböen bis 110 km/h möglich.

Auch in den niedrigeren Lagen von Baden-Württemberg wird es windig, hier werden Windgeschwindigkeiten von etwa 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Der DWD warnt die Bevölkerung vor den Gefahren, die durch die starken Winde entstehen können. „Besonders in Wäldern, in Parks oder auf Friedhöfen besteht die Gefahr vor herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen. Viel Laub an den Ästen bieten dem Wind besonders viel Angriffsfläche. Wie der DWD zusammenfasst: „Das ist schon eine Hausnummer.“ Auch Italien drohen erneut schwere Unwetter.

Meteorologen erwarten Sturm-Höhepunkt am Sonntagmittag

Der Höhepunkt des Sturmtiefs wird für Sonntagmittag erwartet. „In Verbindung mit den schweren Sturmböen ist vereinzelt mit Gewittern“ ist laut DWD zu erwarten. Am Sonntagabend lässt der Wind nach, doch auch in der Nacht zum Montag sind im Bergland stürmische Böen möglich. Der Wochenbeginn gestaltet sich äußerst wechselhaft. Sonnenschein, Regenschauer, Gewitter und Graupel wechseln sich ab. In der kommenden Woche könnte es in höheren Lagen sogar bis zu fünf Zentimeter Schnee geben.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.