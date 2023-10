Wetter in Deutschland: Oktober bringt weitere Hitzerekorde – „Ist wirklich irre“

Von: Bjarne Kommnick

Das heiße Wetter wird in vielen Teilen Deutschlands vorerst kein Ende nehmen. © Sven Hoppe/dpa

In vielen Teilen Deutschlands ist es derzeit ungewöhnlich warm. Das Wetter schreibt vielerorts Rekordtemperaturen. Temperaturen ziehen im Oktober an.

Kassel – Die Bundesrepublik erfährt Hitze, wie nie zuvor. Mit Blick auf den September handelt es sich um den wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnung, wie Meteorologe Dominik Jung in einer Pressemitteilung erklärt. Und die Hitze soll im Oktober vorerst nicht abnehmen, die kommenden Tage versprechen sommerliche Temperaturen.

Wetter in Deutschland: Erste Woche im Oktober wärmer als ersten beiden Augustwochen

Jung erklärte am Dienstag: „In den vergangenen Stunden haben alle Wettermodelle den Schalter auf Dauerhochdruck umgelegt“. Das trockene und sonnige Wetter werde vorerst kein Ende nehmen: „Anfang Oktober sind im Südwesten sogar knapp 30 Grad möglich. Das ist wirklich irre.“ Der Meteorologe bezeichnet die Wetterlage als „Wärmewelle historischen Ausmaßes, die Europa und Deutschland seit Tagen fest im Griff haben“.

In den ersten sieben Tagen des Oktobers soll es sogar insgesamt wärmer sein als in den beiden Augustwochen dieses Jahres. „Klar kann es immer wieder mal auch Ende September oder Oktober warm werden, aber wir bekommen hier eine weiterhin dauerhafte Wärmewelle, die ihresgleichen sucht“, so Jung, auch wenn es erste Prognosen für den Kältesturz in Deutschland gibt.

Wetter im Oktober: Bis zu 30 Grad und kaum Regen

Konkret bedeute das elf bis 12 Sonnenstunden jeden Tag und Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad. Am Oberrhein seien sogar 30 Grad möglich. An den Küsten hingegen bleibe es etwas kühler, aber immer noch milde 20 Grad. Zudem soll es vorerst trocken bleiben, bundesweit werde kaum Regen in der ersten Oktoberwoche erwartet. „Wann der große Wettersturz in den Herbst kommen wird, kann man heute noch nicht vorhersagen. Zumindest in den Nächten ist es stellenweise recht frisch. Das liegt aber eben auch daran, dass die Nächte aktuell schon recht lang sind“ so Wetterexperte Jung.

Wetter in Deutschland: Montag: sonnig und trocken, 20 bis 25 Grad Dienstag: viel Sonnenschein und trocken, 21 bis 26 Grad Mittwoch: viel Sonne und trocken, 22 bis 27 Grad Donnerstag: oft sonnig und trocken, 22 bis 28 Grad Freitag: Sonnenschein und Wolken, vielleicht im Nordwesten etwas Regen, 23 bis 30 Grad Samstag: viel Sonnenschein, meist trocken, 21 bis 29 Grad Sonntag: freundlich und trocken, 22 bis 30 Grad Montag: paar Wolken, aber meist trocken, 21 bis 30 Grad Dienstag: Mix aus Sonnenschein und Wolken, weitgehend trocken, 21 bis 28 Grad Mittwoch: vielfach trocken und sonnig, 20 bis 28 Grad

Auch wenn der September noch nicht ganz abgeschlossen ist, werde es sich um den wärmsten und trockensten September seit 1881 handeln, dem Startjahr der Wetteraufzeichnungen. Der September habe derzeit eine mittlere Temperatur von 17,7 Grad. Die bisher wärmsten September seit 1881 waren 2006 und 2016 mit 16,9 Grad. Besonders für die Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz werden zudem neue Rekorde für Wärme im Oktober prognostiziert.