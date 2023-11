Ostsee-Naturführer bittet um sachdienliche Hinweise zu Riebeck-Fund

Ostsee-Besucher rubbelt an „Stein“ – Was er entdeckt, lässt sogar Fachmann staunen

Von: Armin T. Linder

Ein faszinierender Fund an der Ostsee haut sogar einen erfahrenen Naturführer vom Hocker. Er hat eine Spur, bittet aber um sachdienliche Hinweise.

Prerow – Martin Hagemann ist ein erfahrener Naturführer. Seit sieben Jahren organisiert er nach eigenen Angaben auch „Strandfunde-Wanderungen“ an der Ostsee, etwa am Nordstrand von Prerow (Mecklenburg-Vorpommern). Einblicke in die spannendsten Funde, die er dabei mit seinen Schützlingen macht, gewährt er immer wieder per Facebook, wir hatten kürzlich über einen davon berichtet. Wenn eine Koryphäe wie ihn etwas wirklich vom Hocker haut, dann muss es was Besonderes sein. So ist es jetzt bei einem Ostsee-Fund, der ihn fasziniert und der sogar bei ihm noch Fragen offen lässt.

Ostsee-Besucher rubbelt an Stein – Gravur kommt zum Vorschein

„Fast wäre der Finder bei diesem Brocken davon ausgegangen, dass er da einen schönen Bernsteinklopper gefunden hat. Ich hatte meine Zweifel“, schildert Hagemann bei Facebook. „Klang am Zahn irgendwie anders. Schon leichter als Stein, aber irgendwie auch schwerer als fossiles Baumharz. Und was sich da mit dem Messer abkrümeln ließ, sah eher schwarz aus als bernsteinfarben. Gagat vielleicht?“

Später lief Hagemann dem Finder noch mal über den Weg. „Inzwischen hatte der Finder so lange am ‚Stein‘ rumgerieben, dass eine Gravur zum Vorschein kam! Riebeck.“ Der Naturführer bemühte Google und fand eine Buchbeschreibung über Carl Adolph Riebeck, einen mitteldeutschen Braunkohleunternehmer (1821-1883). „Als Riebeck 1883 starb, hinterließ er 15 Bergwerke, 21 Schwelereien, 27 Brikettpressen, Rittergüter, Ziegeleien und eine Brauerei“, heißt es in der Buchbeschreibung.

Hagemann ist Feuer und Flamme über den Fund und fragt seine Facebook-Follower: „Ok, ich kenne noch Rekord-Braunkohlebriketts aus der DDR. Da war der Name auch in die Briketts gepresst. Aber dieses Stück bröselte nicht wie Braunkohlebrikett auseinander. Hat man noch andere Veredlungsprodukte (Teerprodukte) so mit einem Branding versehen? Ja, zum Beispiel Montanwachs (Bitumen der Braunkohle). Habe ich aber nicht als Bild mit der Gravur von Riebeck gefunden.

Vielleicht haben wir hier einen Bergmann unter uns, der eine Idee hat? Oder auch nur, wie man weiter testen könnte, was es ist? Und wie alt muss das bitte sein?“

Ostsee-Naturführer bittet um sachdienliche Hinweise zu Riebeck-Fund

Der Naturführer würde diese Fragen gerne beantwortet wissen. Zwei Tage nach dem Facebook-Posting hat er noch keine sachdienlichen Hinweise bekommen, freut sich aber über solche an info@naturreisen-mv.de per E-Mail. Auch wenn er im Gespräch mit Kreiszeitung.de nicht müde wird zu betonen: „Es ist besonderer Müll, aber immer noch Müll.“

In seinen Wanderungen und auch mit seinen Facebook-Beiträgen will er fürs Thema Abfall sensibilisieren. „Nach den ersten Metern“, so Hagemann, „hat man unweigerlich irgendwelchen Unrat in der Hand. Ich mache das auch zum Gegenstand meiner Wanderungen. Und erkläre, dass es nach 100 Jahren immer noch da ist, vielleicht kleiner. Oder aber man hat es in Form von Mikroplastik irgendwann im Magen.“

Seine Gäste animiert er, die Ostsee zu entmüllen und das Gefundene mitzunehmen: „Ich sage, es gibt auch Karmapunkte, wenn man Müll sammelt, und irgendwann wird man belohnt. Vielleicht kommt der große Bernstein. Nicht heute, aber später.“ Dieses Glück hatte kürzlich jemand vor Fehmarn: Schauen Sie sich mal diesen Fund an! (lin)