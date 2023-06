Waldbrandgefahr steigt – diese Strafe droht bei Missachtung der Regeln

Von: Tobias Becker

Die Waldbrandgefahr steigt bei trockenem Wetter. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Die Waldbrandgefahr steigt aufgrund der Trockenheit und Hitze, weshalb es Regeln im Wald zu beachten gibt. Lesen Sie hier, welche Strafen bei Missachtung drohen:

Das Wetter ist seit Tagen sommerlich warm, brachte auch schon die ersten Hitzetage. Doch damit verbunden, ist eine heftige Trockenzeit. Es fällt viel zu wenig Regen in vielen Teilen Deutschlands. Eine Folge davon: Die Waldbrandgefahr steigt. In Baden-Württemberg gelten deshalb verschiedene Regeln. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine heftige Strafe.

echo24.de verrät, welche Strafen in Baden-Württemberg bei hoher Waldbrandgefahr drohen.

In der ersten Juni-Hälfte wurden bislang erst vier Prozent der Niederschlagsmenge erreicht, die für den Monat Juni normal sein soll. Manche Experten sprechen bereits von einer Dürre im Juni. (tobi)