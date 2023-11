2 / 9

Ein Klassiker direkt zum Start: die Herbstwanderung. Ideal, um die goldene Landschaft zu genießen und sich an der frischen Luft zu bewegen. Außerdem kann man die Intensität und Dauer den eigenen Bedürfnissen anpassen und das Erlebnis zum Beispiel mit einem tollen Podcast oder Hörbuch kombinieren. So kriegt man den Kopf frei, tut was für seine Gesundheit und erkundet die Landschaft – sei es in den Bergen oder an einem der vielen malerischen Gewässer in Bayern. © MiS / IMAGO