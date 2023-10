Wann ist im Europa-Park am wenigsten los? Insider teilt Profi-Tipp

Von: Sina Alonso Garcia

Park-Insider Alexander Hilkenbach wird immer wieder gefragt, wann der beste Zeitpunkt für einen Europa-Park-Besuch ist. In einem Video auf TikTok verrät er die Antwort. © Tiktok/donixde/dpa/Jason Tschepljakow/dpa/Patrick Seeger (Fotomontage BW24)

Europa-Park-Fans, aufgepasst: In manchen Zeiträumen ist der Park deutlich schwächer besucht als in anderen. Insider Alexander Hilkenbach verrät, wann es am leersten ist.

Rust – Den Europa-Park einmal ohne viele Menschenmassen erleben. Mit kürzeren Wartezeiten, mehr Ruhe im Park und insgesamt einer entspannteren Atmosphäre: Das ist möglich. BW24 berichtet über den Tipp von Park-Insider Alexander Hilkenbach, der verrät, wann der beste Zeitraum für einen Besuch im Europa-Park ist.

„Ganz oft fragt ihr mich: Alex, wann ist am wenigsten los im Europa-Park, welcher Tag ist am besten?“, sagt Hilkenbach in einem TikTok-Video – und liefert eine Antwort.