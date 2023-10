„Es kann richtig kritisch werden“ – Wetter-Experte warnt vor Superzellen und Tornados

Von: Martina Lippl

Teilen

Unwetter-Alarm am Tag der Deutschen Einheit. Eine markante Kaltfront verpasst dem Spätsommer einen stürmischen Dämpfer. Eines ist laut Wetterexperten besonders gefährlich.

Kassel – Nach Oktober-Hitze warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern mit schweren Sturmböen (bis 100 km/h), vereinzelt Orkanböen (um 110 km/h) und starken Gewittern. Die Kaltfront vom Tief Noah sorgt am Dienstag (3. Oktober) – am Tag der Deutschen Einheit in Deutschland – für einen ordentlichen Wetterwechsel. „An der Kaltfront kann es richtig kritisch werden“, warnt Wetterexperte Georg Haas vom Wetterportal wetter.com. Im Laufe des Tages verstärken sich die Unwetter – auch im Süden und im Osten.

Unwetter in Deutschland: DWD warnt vor starken Gewittern mit schweren Sturmböen

„Die Windböen sind so gefährlich, weil die Bäume noch im vollen Laub stehen“, erklärt Diplom-Meteorologe Georg Haas im aktuellen wetter.com-Video. Diese Bäume böten dem Sturm eine riesige Angriffsfläche. Kranke Bäume könnten bei diesen Windgeschwindigkeiten umgerissen werden. Auch der DWD warnt mit Ausrufezeichen: „Bei noch belaubten Bäumen Gefahr umstürzender Bäume!“

Unwetter in Deutschland: Wetterdienst warnt am Tag der Deutschen Einheit vor gefährlichen Windböen. © Screenshot DWD/imago

Unwetter-Fahrplan für Deutschland: Herbstturm Noah zieht auf – Superzellen und Tornados möglich

Der erste Unwetter-Fahrplan für den Dienstag liegt bereits vor: Die Polarluft löst die subtropische Warmluft aus Westen ab. Am Nachmittag formiert sich die Kaltfront mit heftigen Schauern und Gewitter. Örtlich sind laut Meteorologen Haas sogar Superzellen und Tornados möglich. „Waldspaziergänge und Autofahrten können durchaus zur Gefahr werden“, warnt der Wetter-Experte.

Durchzug der Kaltfront am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit)

Sturmtief Noah mit Zentrum über Dänemark ist im bereits im Norden zu spüren. Auf den Inseln und der Küste ab der Nordsee und später auch an der Ostsee ist vereinzelt schon mit starken Gewittern mit Sturmböen (85 km/h) zu rechnen, heißt es im aktuellen DWD-Warnlagebericht.

Gefährliche Wetterlage in Deutschland: DWD warnt vor Unwettern mit Orkanböen

Die Kaltfront überquert im Tagesverlauf Niedersachsen und Bremen von Ost nach West, dabei frischt der Wind zunehmend auf. Es gilt bereits eine Wetter-Warnung bis 20 Uhr für Niedersachsen am Tag der Deutschen Einheit. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg dreht der Wind beim Durchgang der Kaltfront auf. Nach dem Abzug der Kaltfront ist allerdings den DWD-Experten zufolge an der Nordsee bis Mittwochnacht weiter mit vereinzelt starken Gewittern inklusive stürmischen Böen um 65 km/h zu rechnen.

Ab Dienstagnachmittag zieht die Kaltfront mit einer Schauer- und Gewitterlinie von den zentralen Landesteilen bis in den Osten Deutschlands. Der DWD warnt vor allem in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt vor starken Gewittern, Sturm und Unwetter:

Erhöhte Gefahr von schweren Sturmböen (Bft 10, um 100 km/h). Vereinzelt kurze Gewitter eingelagert.

(Bft 10, um 100 km/h). Vereinzelt kurze Gewitter eingelagert. Dann auch einzelne orkanartige Böen (Bft 11, um 110 km/h) nicht ausgeschlossen (UNWETTER).

Goldener Oktober nach Herbsturm?

In Bayern hält sich die Sonne am längsten. Das dürfte vor allem die Münchner am letzten Oktoberfesttag freuen. Zum Wiesn-Finale könnte es jedoch etwas ungemütlich werden. Nach der aktuellen DWD-Prognose sind einzelne Gewitter mit Sturmböen um 80 km/h und kleiner Hagel möglich. An den Alpen ist am Abend Starkregen (um 15 Liter pro Quadratmeter) in kurzer Zeit angesagt. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Wind demnach jedoch rasch wieder nach.

Nach Herbststurm Noah setzt übrigens erneut goldenes Oktoberwetter ein. Am Donnerstag sind am Oberrhein Temperaturen bis 25 Grad möglich. Im Süden steigen die Werte voraussichtlich wieder auf 20 Grad. (ml)