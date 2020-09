Warntag am Donnerstag in Deutschland: Nicht erschrecken - Sirenen heulen furchterregend auf

Am ersten bundesweiten Warntag übt Deutschland den Ernstfall. Im ganzen Land wird um elf Uhr ein Probealarm ausgelöst, um die Bürger mit den Warnsystemen vertraut zu machen.

München - Am Donnerstag, den 10. September, findet in Deutschland der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Im ganzen Land werden mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst, um die Bevölkerung mit den Warnsystemen vertraut zu machen. Um elf Uhr soll der Ernstfall mit einer Warnung durch Sirenen, Warn-Apps, den Rundfunk und weitere Kanäle simuliert werden.

Bundesweiter Warntag: Bevölkerung soll sensibilisiert werden

„Eine rechtzeitige Warnung vor Gefahren durch große Schadensereignisse wie zum Beispiel Hochwasser, Unwetter, Brände oder Anschläge kann Leben retten“, heißt es auf der Website der Bundesregierung. Durch den bundesweiten Warntag soll die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden, um das Wissen für den Ernstfall und die Fähigkeit zum Selbstschutz zu erhöhen.

Aufgepasst: Am Donnerstag ab 11:00 Uhr heulen die Sirenen. Wir proben den Ernstfall. #Warntag2020 - Wir warnen Deutschland. — Steve Alter (@BMISprecher) September 8, 2020

Erster Warntag: Vielzahl von Warnmitteln im Einsatz

„Über das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes können Bund, Länder und Kommunen eine Vielzahl von Warnmitteln auslösen“, berichtet die Bundesregierung. Derzeit können Warnungen über diverse Warn-Apps, wie beispielsweise „NINA“, oder "KATWARN", erfolgen. Zudem soll die Bevölkerung über Radio und Fernsehen, sowie Online, beispielsweise über die sozialen Netzwerke, vor einer Gefahrenlage gewarnt werden. Sirenen, Lautsprecherwagen, Fahrgastinformationssysteme, sowie elektronische Werbetafeln gehören zu den kommunalen Warnmitteln, die direkt vor Ort ausgelöst werden können.

Bundesweiter Warntag: Warnung für den Ernstfall soll getestet werden

Am Warntag geht es nun darum, die Warninfrastruktur zu überprüfen und die verfügbaren Warnmittel bekannter zu machen und für den Ernstfall zu testen. Auch auf die nun bundesweit einheitlichen Sirenensignale soll aufmerksam gemacht werden. Im Falle einer Warnung durch Sirenen wird ein auf- und abschwellender Heulton verwendet, zur Entwarnung ein einminütiger Dauerton.

Mögliche Ernstfälle, in denen gewarnt werden könnte sind auftretende Naturgefahren* - beispielsweise Stürme, Hochwasser, oder Erdbeben - gefährliche Wetterlagen*, Waffengewalt, Unfälle in Chemietrieben oder auch Stromausfälle. Zu möglichen Szenarien gehören auch Krankheitserreger* und Radioaktivität. Im Ernstfall könnten auch verpflichtende Anordnungen über die Warnsysteme ausgegeben werden.

Warntag: Künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September

Auf Bundesebene ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf der Ebene der Länder die jeweiligen Innenministerien und auf der Ebene der Kommunen in der Regel die Katastrophenschutzbehörden für die Warnung der Bevölkerung zuständig. Die Bundesregierung erklärt: „Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertretern gemeinsam vor.“

Nicht vergessen: Anlässlich des #Warntag2020 werden am 10. September 2020 ab 11 Uhr bundesweit Sirenen heulen, Apps piepen und der Rundfunk wird Sendungen unterbrechen. Das ist eine Übung! Das Signal für Entwarnung wird um 11:20 Uhr folgen. @BBK_Bund pic.twitter.com/EloRHtxhRj — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) September 6, 2020

Durch die verschiedenen zuständigen Stellen können sich am Warntag jedoch bundesweit Einzelheiten unterscheiden. In München* sollen beispielsweise keine Sirenen ertönen. Das Signal zur Entwarnung am ersten bundesweiten Warntag soll um 11.20 Uhr erfolgen. In Zukunft soll der Warntag jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Durch das Ende der Sommerferien in allen Bundesländern ist zu diesem Zeitpunkt potentiell der größte Teil der Bevölkerung im alltäglichen Umfeld erreichbar. (ph) *Merkur.de und tz.de sind Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa