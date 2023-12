Unwetter-Warnung in Deutschland: DWD veröffentlicht Alarmstufe Rot für mehrere Kreise

Von: Sarah Neumeyer, Karolin Schäfer

Drucken Teilen

In Deutschland taut der Schnee. Kräftiger Regen sorgt zusätzlich in einigen Regionen für Hochwasser-Gefahr. Auch die Schifffahrt ist betroffen.

Update vom 11. Dezember, 8.50 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst DWD warnt bis Mittwochmorgen in mehreren Kreisen in Baden-Württemberg vor Dauerregen. In Bayern warnt der DWD in zwei Kreisen vor Tauwetter. Es gilt die Alarmstufe rot. Durch Regen und Tauwetter besteht schon seit Samstag (9. Dezember) Hochwasser-Gefahr im Süden Deutschlands. Folgende Kreise sind aktuell von der Unwetter-Warnung betroffen:

Kreis Emmendingen

Ortenaukreis

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kreis Waldshut

Kreis Lörrach

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Wiesen und Felder zwischen Achldorf und Gaindorf sind vom Hochwasser der Großen Vils überflutet. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet aufgrund von Tauwetter in Verbindung mit Regenfällen mit steigenden Pegelständen in Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Wetter-Wende schlägt voll durch: Hochwassergefahr im Süden hält an

Update vom 11. Dezember, 15.24 Uhr: Die Hochwasser-Gefahr in Teilen von Deutschland hält an – in Süddeutschland sollen die Wasserstände bis zur Wochenmitte vielerorts weiter steigen. Am Rhein erwartet die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württembergs im südlichen Einzugsgebiet erst in der Nacht zu Donnerstag den sogenannten Scheitelwert, ab dem der Wasserstand wieder fällt. In Bayern setzt laut dem DWD in vielen Regionen Tauwetter ein. Außerdem ziehen mehrere Tiefdruckgebiete durch Bayern und bringen Regen mit. Besonders an der Donau und einigen ihrer Zuflüsse bleibe die Lage angespannt, warnen Meteorologen.

In Bayern hat das Hochwasser auch Auswirkungen auf den Fährverkehr. Die Donaufähre zwischen Mariaposching (Landkreis Straubing-Bogen) und Stephansposching (Landkreis Deggendorf) fällt bis auf Weiteres aus, wie das Landratsamt Straubing-Bogen mitteilt. Die Mainfähren in Nordheim am Main und dem Volkacher Stadtteil Fahr wurden vorübergehend eingestellt, informierte die Verwaltungsgemeinschaft Volkach (Landkreis Kitzingen) am Montag.

Hochwasser-Gefahr in Süd- und Westdeutschland: Wetter-Experten warnen

Je nachdem, wie viel es in den kommenden Tagen noch regne, sei am Oberrhein ein Hochwasser möglich, wie es statistisch alle zwei bis fünf Jahre vorkomme, hieß es am Montag vom Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz. In Koblenz soll der Wasserstand am Dienstag 6,00 Meter überschreiten. Dort begann die Feuerwehr am Sonntag in einigen Bereichen mit dem Aufbau einer Hochwasserschutzwand. Am Montag gab es bereits Einschränkungen in der Schifffahrt auf dem Rhein. Am Pegel Maxau sei die Hochwassermarke I überschritten worden, bei der Schiffe mit gedrosselter Geschwindigkeit und in der Fahrwassermitte fahren müssen. Am Dienstag werde dort eine Überschreitung von Marke II erwartet, bei der der Schiffsverkehr gänzlich eingestellt werden muss.

An der abgesperrten Freitreppe am Rheinufer hängen Hinweisschilder mit der Aufschrift „Hochwasser - Lebensgefahr“. Eine Kombination aus Regen und Tauwetter kann in Teilen Süd- und Westdeutschlands zu einem Problem an Flüssen werden. © Oliver Berg/dpa

In Deutschland ist das Wetter aktuell vor allem regnerisch, in der Nacht zu Freitag erwartet der DWD jedoch allmählich einen „Übergang der Niederschläge in Schnee“. Markante Neuschneemengen gibt es mit geringer Wahrscheinlichkeit aber nur in den Alpen. Und wie wird das Wetter an Weihnachten? Laut Meteorologen hat sich die Prognose verändert. Durch das Tauwetter schwindet auch die Chance auf Schnee an Heiligabend.

DWD warnt vor Tauwetter: Regen und Schneeschmelze sorgen für Hochwasser

Update vom 11. Dezember, 7.55 Uhr: Im äußersten Süden Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Tauwetter. Die milden Temperaturen und kräftigen Regenfälle sorgen für ein Abtauen der Schneedecke. Angesichts dessen besteht Hochwasser-Gefahr. Straßen könnten überflutet werden. Laut Hochwassernachrichtendienst (HND) traten schon am Sonntag zahlreiche Zuflüsse von Regnitz und Rednitz in Ober- und Mittelfranken über die Ufer. Betroffen war auch Fränkische Saale im Landkreis Bamberg und die Itz im Landkreis Coburg. Zudem führten mehrere Zuflüsse der Donau mehr Wasser als üblich.

Durch starke Regenfälle ist eine Unterführung etwa 80 Zentimeter mit Wasser vollgelaufen. © Feuerwehr Buttenheim

Der Starkregen sorgte unter anderem im unterfränkischen Landkreis Haßberge für mehrere Einsätze. Laut Polizei waren der Keller eines Wohnhauses sowie eine angrenzende Scheune vollgelaufen. In Landshut wurde das Auto eines Mannes einen halben Meter hoch vom Wasser umschlossen. Der 63-Jährige und sein Beifahrer mussten durch Helfer von Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst befreit werden. Die Straße war wegen Hochwassers zuvor gesperrt worden. In Monheim (Landkreis Donau-Ries) blieb eine Frau mit ihrem Auto im Wasser stecken. Sie war bei Dunkelheit und Starkregen in Aquaplaning geraten und stand etwa hüfthoch mit ihrem Fahrzeug im Wasser, konnte sich aber selbst befreien.

Das Tauwetter sorgt auch in Baden-Württemberg an einigen Flüssen für steigende Wasserstände. Zum Wochenbeginn erwartet der DWD weitere Regenfälle. Laut HND ist deshalb an vielen Orten eine Ausbreitung des Hochwassers möglich. Im Rest des Landes wird es dagegen stürmisch. Von NRW bis nach Niedersachsen sowie in der Mitte Deutschlands stürmt es mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Auf dem Brocken, Fichtelberg und Feldberg im Schwarzwald drohen sogar orkanartige Böen.

Wetter in Deutschland: Temperaturen steigen – Tauwetter sorgt für Hochwasser-Gefahr

Erstmeldung vom 10. Dezember: München – Während zuletzt der Wintereinbruch vor allem im Süden Deutschlands für Chaos sorgte, steht jetzt ein Wetter-Umschwung bevor. „Der zweite Advent bringt Tauwetter“, stellte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net fest. Denn laut Deutschen Wetterdienst (DWD) bringen Tiefdruckgebiete sehr milde und feuchte Luft nach Deutschland. Diese lässt die Temperaturen steigen und sorgt für Schneeschmelze.

Im Schwarzwald und an den Alpen setzt zudem ab Sonntag (10. Dezember) kräftiger Regen ein, die Schneefallgrenze steigt teils auf 2000 Meter, sagte Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD. Die Regenfälle könnten am Alpenrand sogar bis Mittwoch (13. Dezember) anhalten. Im Allgäu dürften dann über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bereits gut gefüllte Flüsse und Bäche übertreten lassen. Der DWD warnte in weiten Teilen des Landes aber auch vor Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

1962 bis heute: Die 10 größten Naturkatastrophen Deutschlands Fotostrecke ansehen

Zu Beginn der Woche sollen die Temperaturen deutlich ansteigen, prognostizierte Jung – stellenweise bis zu 15 Grad. Frost muss erstmal nicht befürchtet werden. Allerdings dürfte das laut Jung vor allem im Norden und Süden des Landes einige Grad zu warm für diese Jahreszeit werden.

So geht das Wetter laut DWD in den kommenden Tagen weiter:

Tag Höchstwerte Sonntag (10. Dezember) 3 bis 12 Grad\t Montag (11. Dezember) 5 bis 14 Grad Dienstag (12. Dezember) 7 bis 14 Grad Mittwoch (13. Dezember) 7 bis 12 Grad

„Die Flüsse haben bereits teils hohe Wasserstände“: Hochwasser und Erdrutsche möglich

„Die Flüsse im Süden Deutschlands haben bereits teils hohe Wasserstände, Regen und Tauwasser können verbreiteter zu Hochwasser und Überschwemmungen führen“, sagte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. „Da die Böden mit Wasser gesättigt sind, kann es im Bergland zudem zu Hang- oder Erdrutschen kommen.“

In Bayern werden ab Sonntag Überschwemmungen erwartet, unter anderem im Allgäu sowie in Ober- und Mittelfranken, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Landes mit. Am Main-Nebenfluss Itz könnten bei Schenkenau auch bebaute Flächen betroffen sein. Dennoch sei das in dieser Jahreszeit „nichts Ungewöhnliches“, sagte ein HND-Sprecher der dpa. Erst am Mittwoch soll das Tauwetter im Süden nachlassen.

In diesen Regionen rechnen die Behörden ebenfalls mit Überschwemmungen und Hochwasser:

Baden-Württemberg: Oberschwaben und einzelne Donauzuflüsse

Sachsen-Anhalt: Altmark und einige Flüsse im Harz

Hessen: Rhein, Lahngebiet, Oberläufe der Fulda, Werrazuflüsse und Gewässer in Südhessen

Wetter-Winter legt Pause ein: Gibt es trotzdem Aussicht auf weiße Weihnachten?

Der Winter legt vorerst also eine Pause ein. „Statt Schal und Mütze sind wieder Gummistiefel und Friesennerz angesagt“, so DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. „Besondere Vorsicht ist an Flüssen und Bächen im Süden des Landes geboten.“ Die milde Phase scheint aber zumindest ab dem 19. Dezember vorbei zu sein, erklärte Jung mit Blick auf das europäische Wettermodell vom ECMWF.

Ab dem 23. Dezember sei Schnee über Deutschland möglich, etwa im Mittelgebirge. Die Chancen auf weiße Weihnachten steigen also. Zwischen Weihnachten und Neujahr soll die Temperaturen ebenfalls kühl bleiben. Lediglich im Norden und äußersten Süden könnte etwas kälter als üblich werden. (kas/dpa)