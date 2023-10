Warum die Stadt Duisburg jetzt 70 Meter neues Land hat

Im Duisburger Hafen ist ein neues Stück Land entstanden. © Peter Sieben/IDZRNRW

Der Duisburger Hafen will mit dem neuen Gateway Terminal eine Schlüsselposition beim Thema Wasserstoff einnehmen. Damit das klappt, musste neues Land gewonnen werden.

Duisburg – Im Duisburger Hafen entsteht das neue Duisburg Gateway Terminal: Mitte 2024 soll der 235.000 Quadratmeter neue Hafenabschnitt fertig sein. Vor allem Wasserstoff und Derivate wie Ammoniak werden dort künftig umgeschlagen. Im Zuge der bundesweit angestrebten Dekarbonisierung wird die Industrie solche Energieträger bald brauchen, und der Duisburger Hafen will dabei eine zentrale Rolle bei der Verteilung spielen. Dafür muss erst einmal neues Land gewonnen werden – mitten in der Ruhr, kurz vor der Einmündung in den Rhein.

24RHEIN erklärt, warum Duisburg jetzt eine neue 70 Meter lange Landzunge hat.