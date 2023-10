Warum dieser Mann gerne Ihre Jacke hätte

Lars Eigenbrodt sammelt warme Jacken für einen guten Zweck. © mas

Der Traum von Lars Eigenbrodt? Mit seiner aktuellen Aktion 300 Jacken für den guten Zweck sammeln. „Haste mal ne Jacke“ geht in die nächste Runde - dieses Mal in Stuttgart.

„Es geht wieder los!“ Lars Eigenbrodt freut sich. Seine Aktion „Haste mal ne Jacke“ geht in die nächste Runde. Hinsehen und helfen - das treibt den 52-jährigen Aalener immer noch an.

Vor zwei Jahren hat er die Initiative gestartet, bei der am Ende des vergangenen Jahres 150 Winterjacken von der Ostalb zusammenkamen, die der gebürtige Hamburger in seiner Stadt überreichen konnte. Helfen will Lars Eigenbrodt auch in diesem Jahr wieder.

In Ballungsräumen sei die Not größer, hat er recherchiert und daher beschlossen, dass ein Kontingent der Jacken an die EVA, die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart, geht und in deren Wärmestuben verteilt wird.

