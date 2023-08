Warum in Euskirchen eine Brücke steht, über die noch nie ein Auto gefahren ist

Teilen

Die So-da-Brücke an der A1 zwischen Elsig und Frauenberg im Kreis Euskirchen (Archivbild). © Christoph Hardt/Future Image/Imago

In Euskirchen steht mitten auf einem Feld eine einsame Brücke. Es gibt keine Anbindung an das Verkehrsnetz. So wurde das Bauwerk zur „Geisterbrücke“.

Mehr zum Thema „So-da-Brücke“: In NRW steht eine Autobahnbrücke, über die noch nie ein Auto gefahren ist

Euskirchen – In den 1970er-Jahren gab es Pläne für eine neue Autobahn in Nordrhein-Westfalen, die nie verwirklicht worden sind. Die geplante A56, die vom Kreis Heinsberg in einem Bogen südlich von Köln und Bonn bis in den Oberbergischen Kreis führen sollte, blieb somit Theorie. Ganz real ist aber eine Brücke, in Euskirchen, die eigentlich Teil der neuen Autobahn werden sollte. Doch seit über 40 Jahren steht diese sogenannte „So-da-Brücke“, wie der Name schon vermuten lässt, einfach nur so da. Ein Auto ist bislang noch nie darüber gefahren. 2001 erlangte die Brücke sogar kurzzeitig bundesweit Bekanntheit.

24RHEIN verrät die Geschichte zur Geisterbrücke in Euskirchen.